【博鰲論壇】上清所：籲推信貸違約掉期，正研違約債券交易機制

《經濟通通訊社２９日專訊》 上海清算所董事長謝眾出席博鰲亞洲論壇時表示，中國發展

債券市場的空間非常大，目前債市的風險對沖工具不足，國內利率及匯率衍生產品在全球佔比很

低。

他指，未來應考慮推出信貸違約掉期（ＣＤＳ）等海外較成熟的衍生產品，目前仍在研究中

，因要解決技術、規則及實物交割等問題。

至於到期違約債券的交易機制何時推出？謝眾回應稱，目前在研究期，主要是解決技術和規

則上的問題。監管層在研究制度，上清所和相關機構在做技術和業務準備。（ｃａ）

