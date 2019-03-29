《經濟通通訊社２９日專訊》內地設立科創板並試行新股註冊制，中證監管理委員會副主席
李超出席博鰲亞洲論壇時表示，註冊制是早已明確的，並非是為了科創板才推出。註冊制和核准
制並非是名字的區別，而是把標準和門檻改為信息披露的要求。
他續指，科創板不僅是設立板塊，也是同步在做證券市場基礎制度改革。
對於「改革到底能不能出彩虹？」他表示，資本市場建立初期本身就是改革的產物，「彩虹
」是一定會出現的。再融資、退市的規則變化都是本輪資本市場改革的重點。（ｃａ）
29/03/2019 14:51
【博鰲論壇】中證監李超：註冊制非為科創板才推，改革必見彩虹
《經濟通通訊社２９日專訊》內地設立科創板並試行新股註冊制，中證監管理委員會副主席
李超出席博鰲亞洲論壇時表示，註冊制是早已明確的，並非是為了科創板才推出。註冊制和核准
制並非是名字的區別，而是把標準和門檻改為信息披露的要求。
他續指，科創板不僅是設立板塊，也是同步在做證券市場基礎制度改革。
對於「改革到底能不能出彩虹？」他表示，資本市場建立初期本身就是改革的產物，「彩虹
」是一定會出現的。再融資、退市的規則變化都是本輪資本市場改革的重點。（ｃａ）
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