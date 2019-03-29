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29/03/2019 16:14

【華為風波】郭平：有信心未來５年滿足英國網絡安全機構要求

　　《經濟通通訊社２９日專訊》華為輪值董事長郭平接受外電專訪時稱，雖然外部環境有不確
定性，但５Ｇ帶來各種機會，對今年電信運營商業務增長持謹慎樂觀態度，而消費者業務亦有很
好的機會。
　　對於英國政府發表報告指，華為的設備存在「重大技術問題」，對英國電訊網絡構成風險，
但相信這些缺陷不是中國政府干預所致，他指，華為有信心未來５年能滿足英國網絡安全機構的
要求。
　　郭又表示，世界各國都會基於國家和人民的利益作出自己的選擇，而不是簡單聽從別人的指
令和安排。（ｅｙ）

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