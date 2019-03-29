【ＦＯＣＵＳ】政經猛人齊預警，「聰明錢」啟示４月見真章

【ＦＯＣＵＳ】放緩、放緩、放緩……繼截至１月底的全球貿易錄２００９年５月以來最大

降幅，美國去年第四季度經濟增長周四遭下修至２﹒２％，因消費支出未達預期及政府支出數據

修正，就連「股神」畢菲特亦直言，經濟增速看似已放緩（ｔｈｅ ｐａｃｅ ｏｆ

ｉｎｃｒｅａｓｅ ｉｎ ｔｈｅ ｅｃｏｎｏｍｙ ｈａｓ ｓｌｏｗｅｄ ｄｏｗｎ）。

去年８月引發新興市場風暴的土耳其，周三（２７日）再現股債匯齊挫，加上國務院總理李

克強周四（２８日）於博鰲亞洲論壇提及，經濟或出現「超預期」變化，以及金管局一日兩度入

市承接港元沽盤，國際貨幣基金組織和國際清算銀行齊警告「歐元區、新興市場將在下一次危機

中被壓垮（ｃｒｕｓｈｅｄ）」，風險不可不防。



＊美持續申領失業救濟人數悄升＊



聯儲３月議息「超預期鴿」的反轉驚嚇陸續有來，美國商務部周四（２８日）揭盅，第四季

ＧＤＰ增速由２﹒６％的初值和２﹒３％的預測修正值，續下修至２﹒２％。其中，最大部分的

消費支出增速下修至２﹒５％，低於預期，顯示繼歐洲、中國後，美國這一全球最大經濟體增長

動力放緩程度恐嚴峻過預期。

弔詭的是，儘管截至２３日當周的首次申領失業救濟人數續降至２１﹒１萬的兩個月最低水

平，惟持續申領失業救濟人數續增至１７５﹒６萬，長期跌勢早自去年１０月起已靜悄悄轉為升

勢。而在２００８年金融海嘯前期，持續申領失業救濟人數亦呈上升。

瑞信首席經濟學家Ｊａｍｅｓ Ｓｗｅｅｎｅｙ就認為，投資者如試圖嗅出下一次經濟衰退

的跡象，就應關注失業率的上升，而非債券收益率曲線或製造業數據變動。

無獨有偶，國家統計局較早時公布，２月全國城鎮調查失業率為５﹒３％，據報為兩年來最

高水平；加上從騰訊（００７００）、京東到美團（０３６９０）、滴滴等知名新經濟企業均傳

出裁員消息，國務院總理李克強於博鰲亞洲論壇發表演講時亦不諱言，經濟或出現「超預期」變

化。



＊匯豐下調港股評級至「減持」＊



「意想不到的經濟風暴（ｕｎｅｘｐｅｃｔｅｄ ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｓｔｏｒｍｓ）」同

被國際貨幣基金組織總裁拉加德提及。她周四出席法國央行的一個會議時稱，歐元區貨幣聯盟並

無足夠彈性來抵禦另一場經濟危機。國際清算銀行總裁Ａｇｕｓｔｉｎ Ｃａｒｓｔｅｎｓ則於

同一場合警告，如果一場新的新興市場危機突然爆發，ＩＭＦ將沒有足夠的貸款能力作出回應。

換言之，歐元區、新興市場只能自求多福。

而去年８月引發新興市場風暴的土耳其，周三（２７日）再現股債匯齊挫後，亞洲新興市場

貨幣平均預期波動率並未顯著擴大。惟值得留意的是，金管局周四（２８日）罕有於亞洲交易時

段承接３９﹒２５億港元沽盤，隨後於紐約交易時段尾盤再買入１６﹒４９億港元，顯示季結因

素影響消退得較預期更快。

儘管分析師普遍預計，港幣弱勢只是與套息交易有關，但若聯想香港２月出口錄「四連跌」

，首季出口錄負增長幾板上釘釘，以及大笨象匯豐周四下調港股評級至減持，「聰明錢」的流向

有何深意，港股４月表現方見真章。（經濟通通訊社 俞瑾）

