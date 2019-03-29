  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/03/2019 16:34

【貿易開戰】努欽：結束在京建設性對話，期待下周與劉鶴繼續討論

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美國財政部長努欽發表推文稱，和貿易代表萊特希澤結束了在
北京的建設性貿易對話（ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｖｅ　ｔｒａｄｅ　ｔａｌｋ），期待歡迎中國
副總理劉鶴下周到華盛頓繼續這些重要的討論。
　　另據＜彭博＞引述知情官員透露，中美談判代表正在逐字逐句地檢查一份協議的文本內容。
而努欽和萊特希澤在北京的部分工作就是為了確保文本的英文和中文版本沒有差異，同時也是平
衡雙方前往對方首都進行工作訪問的次數。（ｊｙ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道29/03/2019
【嚟緊炒D乜】首辦分析員會議大行評價可提升 中海物業上望4元
生財有道29/03/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：蒙牛於30元遇重大阻力
FOCUS29/03/2019
【FOCUS】政經猛人齊預警 「聰明錢」啟示4月見真章
生財有道29/03/2019
【自願醫保】住院保險有望規範化 是否轉移須留意保障範圍
國際動態29/03/2019
文翠珊辭職換脫歐方案通過 無助支持
生財有道28/03/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：建行業績無驚喜短期受壓
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金