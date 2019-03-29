《經濟通通訊社２９日專訊》美國財政部長努欽發表推文稱，和貿易代表萊特希澤結束了在
北京的建設性貿易對話（ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｖｅ ｔｒａｄｅ ｔａｌｋ），期待歡迎中國
副總理劉鶴下周到華盛頓繼續這些重要的討論。
另據＜彭博＞引述知情官員透露，中美談判代表正在逐字逐句地檢查一份協議的文本內容。
而努欽和萊特希澤在北京的部分工作就是為了確保文本的英文和中文版本沒有差異，同時也是平
衡雙方前往對方首都進行工作訪問的次數。（ｊｙ）
29/03/2019 16:34
【貿易開戰】努欽：結束在京建設性對話，期待下周與劉鶴繼續討論
《經濟通通訊社２９日專訊》美國財政部長努欽發表推文稱，和貿易代表萊特希澤結束了在
北京的建設性貿易對話（ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｖｅ ｔｒａｄｅ ｔａｌｋ），期待歡迎中國
副總理劉鶴下周到華盛頓繼續這些重要的討論。
另據＜彭博＞引述知情官員透露，中美談判代表正在逐字逐句地檢查一份協議的文本內容。
而努欽和萊特希澤在北京的部分工作就是為了確保文本的英文和中文版本沒有差異，同時也是平
衡雙方前往對方首都進行工作訪問的次數。（ｊｙ）
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