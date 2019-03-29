【企業盈警】璋利國際（０１６９３）料中期轉盈為虧

《經濟通通訊社２９日專訊》璋利國際（０１６９３）預期截至３月３１日止中期將錄虧損

，而２０１８年同期則為溢利淨額約１３６０萬林吉特（馬來西亞元），因大部分項目仍處於早

期及中期階段及馬來西亞政府去年９月推出銷售和服務稅取代其商品及服務稅引至若干項目材料

成本增高。

該集團料５月底公布業績。（ｗｈ）

