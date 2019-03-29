《日入而息》中行多賺４％符預期，交行績勝預期，港股升２７６點

《今天重點》﹡中行（０３９８８）去年賺１８００﹒９億元人民幣，升４﹒５％，派息

１８﹒４分人幣；中行去年不良貸款率降至１﹒４２％，淨息差升６個基點

﹡中銀香港（０２３８８）去年純利升２﹒７％略勝預期，派息０﹒９２３元

﹡農行（０１２８８）去年多賺５％符預期，派息１７﹒３９分；農行去年淨

息差擴至２﹒３３％，信用減值損失１３６６億元人民幣

﹡交行（０３３２８）去年盈利７３６﹒３億元人民幣，升４﹒９％；交行去

年淨利息收入升４﹒８％，不良貸款率降至１﹒４９％



《即日市況》﹡Ａ股急升，港股全日漲２７６點報２９０５１，收復十天及廿天線



《深滬股市》﹡釀酒券商爆發滬指收升３﹒２％，惟全周仍跌０﹒４％



《美元匯價》﹡歐央或放水利淡歐元，若失１﹒１１７應止蝕；歐元最新報１﹒１２３３

╱３７，日圓最新報１１０﹒７５╱７８



《公司業績》﹡太平（００９６６）去年多賺１２﹒２％，派息１０仙

﹡保利置業（００１１９）去年少賺近９％，派息１２﹒３仙

﹡華潤醫療（０１５１５）年賺４﹒３億元人民幣升逾２％，息１２港仙

﹡融創中國（０１９１８）去年多賺５０﹒６％，派息８２﹒７分

﹡鄭州銀行（０６１９６）年度純利倒退近三成，派息１５分

﹡聯合能源（００４６７）年度賺１６﹒４億元，升逾２４％，不派息

﹡中信股份（００２６７）去年多賺逾１４％，息０﹒２６元；中信股份去年

金融業務利潤升６％，資源能源業扭虧

﹡神威藥業（０２８７７）年度盈利５﹒１億元人民幣，升１２％，連特別息

共２１分

﹡創維數碼（００７５１）首三季賺４﹒２億元，派息６仙

﹡迪信通（０６１８８）年度賺３﹒３億元人幣，升逾２％不派息，午後復牌

﹡香港國際建投（００６８７）年度賺３﹒６億元，升逾５９倍，不派息

﹡百濟神州（０６１６０）去年虧損擴大至６﹒７４億美元，不派息

﹡中國中車（０１７６６）去年純利升近５％，派息０﹒１５元人民幣

﹡招商局（００１４４）去年度盈利７２﹒５億元，升兩成，息７３仙

﹡忠旺（０１３３３）年度盈利４２億元人民幣，升１８﹒７％，息１７港仙

﹡交行（０３３２８）去年盈利７３６﹒３億元人民幣，升４﹒９％；交行去

年淨利息收入升４﹒８％，不良貸款率降至１﹒４９％

﹡中銀香港（０２３８８）去年純利升２﹒７％略勝預期，派息０﹒９２３元

﹡麗新發展（００４８８）中期純利升３倍至逾５１億元，不派息

﹡中行（０３９８８）去年賺１８００﹒９億元人民幣，升４﹒５％，派息

１８﹒４分人幣；中行去年不良貸款率降至１﹒４２％，淨息差升６個基點

﹡農行（０１２８８）去年多賺５％符預期，派息１７﹒３９分；農行去年淨

息差擴至２﹒３３％，信用減值損失１３６６億元人民幣

﹡麗新國際（００１９１）中期純利升３３２％至２９億元，不派息

﹡有線寬頻（０１０９７）去年虧損擴大至４﹒６億元，不派息

﹡博雅互動（００４３４）去年純利減少１７％至２億元人民幣，派特別息

０﹒２７６港元

﹡龍記（００２５５）去年少賺３８﹒７％至１﹒７億元，派息１２仙

﹡中芯（００９８１）去年度純利跌２５％至１﹒３４億美元，不派息

﹡友聯租賃（０１５６３）去年純利升１１％至４０５９﹒８萬人民幣，不派

末期息

﹡飛魚科技（０１０２２）去年虧損收窄至１﹒０８億人民幣幣，不派息

﹡迅捷環球（００５４０）去年少賺近３５％，末期息０﹒０１元

﹡廣南（０１２０３）去年多賺近８０％，末期息３仙

﹡中國鋁罐（０６８９８）去年多賺１２％至７９４７萬，末期息２﹒１８仙

﹡信利國際（００７３２）去年多賺１８％至７４１９萬元，不派末期息



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）經風險管險評估後，決定在假期提供半價優惠；港鐵被

罰２５００萬元；５月１１至１３日半價乘車；馬時亨稱票價調整機制已做

到公平及透明度高

﹡九台農商行（０６１２２）擬發不超過４０億元人民幣債券以充實資本

﹡偉鴻集團（０３３２１）今起招股，入場費約４５４５元

﹡中信股份（００２６７）或分拆業務釋放公司價值，會考慮派發特別股息

﹡郵儲行（０１６５８）有信心保持快速增長及良好資產質量，回歸Ａ股工作

正推進

﹡奧園健康（０３６６２）目標管理面積錄五成增長，冀新增不少於十個新開

業商場

﹡徽商銀行（０３６９８）有信心今年淨息差及不良率維持合理水平

﹡翼辰實業（０１５９６）、三愛健康（０１８８９）今早起停牌

﹡恆地（０００１２）長沙灣「家壹」推首張價單，折實４７１萬入場

﹡中銀香港（０２３８８）淨息差擴至１﹒６３％；中銀香港冀保持淨息差穩

定，目標貸款高單位數增長；虛擬銀行更關注普及金融，集中服務數碼世代

客戶

﹡應一鳴接替林成財出任創維數碼（００７５１）財務總監，今日起生效

﹡中行（０３９８８）料今年淨息差有下行壓力，冀資產質素穩中向好；目標

今年新增普惠金融貸款不低於９００億元人民幣；中行擬發行不逾４００億

人民幣永續資本債券

﹡金輪天地控股（０１２３２）斥９﹒５億人幣收購南京市商業地

﹡有線寬頻（０１０９７）裁逾１００人，新聞部門不受影響

﹡和記電訊（００２１５）以４﹒７１億購ＤＯＣＯＭＯ流動電訊業務

２４﹒１％股權

﹡農行（０１２８８）有信心今年將淨息差控制在合理水平；今年將保持審慎

穩健撥備政策

﹡交行（０３３２８）會加強與郵儲銀行合作，並深化與匯豐合作



《國企紅籌》﹡南北船合併新進展，中國船舶、中船防務調整重組方案

﹡中鋁國際（０２０６８）附屬以１２９１萬元人民幣收購建築工程公司

﹡中國太平（００９６６）冀今年新業務價值有雙位數增長

﹡大唐新能源（０１７９８）料今年融資成本將有明顯下降，資本開支７５億

元人民幣

﹡北京北辰（００５８８）以１０﹒９億元人民幣投得重慶住宅地



《神州民企》﹡禹洲地產（０１６２８）去年銷售未達標因限價政策，料今年市場平穩

﹡三愛健康（０１８８９）斥２００萬元人民幣收購醫藥銷售公司

﹡碧桂園（０２００７）發行票據集資１５億美元，年息６﹒５至７﹒２５厘

﹡融創（０１９１８）對今年房地產市場「不那麼樂觀」，土地市場較熱會小

心拿地；孫宏斌稱今年銷售目標５５００億元人民幣，公司估值肯定被低估

﹡寶業（０２３５５）以３﹒６億港元出售和寶房地產開發３３％股權



《中國要聞》﹡教育部試點推行足球特色幼兒園，各省指標至少５０間

﹡發改委表示成品油價４月起因增值稅稅率調整相應下調

﹡人行逆回購操作八連停，今日零投放零回籠；全面推廣移動支付應用，規範

支付市場秩序

﹡華為表示去年淨利增逾２５％，智能手機成最大收入來源；憂步中興遭封殺

後塵？華為表示看不到美國施加制裁理由；郭平稱有信心未來５年滿足英國

網絡安全機構要求

﹡庫德洛表示談判幾周還是幾月皆可，或取消部分對華關稅

﹡再有兩公司科創板上市申請獲受理，合計募資１２億

﹡據報中國國企周四購買約１５０萬噸美國大豆

﹡中證監李超稱科創板需要磨合期，行不行還待繼續摸索；註冊制非為科創板

才推，改革必見彩虹；中證監成立投資者保護工作小組，易會滿任組長；中

證監對兩宗內幕交易案作行政處罰；中證監核准摩根大通和野村境內設證券

公司；加強會計監管工作

﹡外匯局宣昌能稱人民幣能抵禦國際資本流動帶來的影響；外匯局表示去年底

中國對外淨資產２﹒１３萬億美元；第四季資本和金融帳戶終值轉順差；去

年外債餘額１﹒９萬億美元，風險總體可控

﹡周小川稱人民幣匯率機制將會更市場化、浮動範圍更大

﹡二手「閒魚」茅台Ａ貨猖獗，阿里表示抽查屬實即關店

﹡貴州茅台去年盈利增３０％，每１０股派逾１４５元

﹡上海一銀行職員挪用１億資金，購置海內外逾十套房產

﹡上清所表示籲推信貸違約掉期，正研違約債券交易機制

﹡海南放寬引進人才購房資格，首購享戶籍居民待遇



《寶島快訊》﹡台股收升１％，報１０６４１﹒０４點



《其他消息》﹡政府刊憲修訂逃犯條例，適用於３７項罪行；政府邀中聯辦主任王志民向官

員宣講兩會精神；政府料今年私宅落成量減至２﹒０４萬伙，新界佔六成；

政府再度委任譚允芝為通訊局主席，任期兩年

﹡香港眾志到律政司司長官邸抗議修例，欲放下標語被阻

﹡差估署２月租金指數按月跌０﹒２％，連跌４個月；差估署２月樓價指數按

月升１﹒３％，連續兩個月回升

﹡路政署不滿未獲土瓜灣站工地記錄，要求月底補交未果

﹡陳帆稱有就票價調整請港鐵再作思考

﹡自願醫保計劃４月１日實施，每年保費２０００元至９８００元

﹡本港２月香港人民幣存款增１﹒５％，貸款總額升０﹒２％

﹡金管局表示２月新批按揭額減７％，Ｈ按佔比升至七成八；２月底外匯基金

總資產減少１６２億元

﹡譚允芝續任通訊事務管理局主席，任期兩年

﹡美國商會表示歡迎剔除９項罪行，但仍不足以緩解憂慮

﹡中原地產表示樓價自高位回落後已轉勢，料未來升幅加大；中原二手樓價指

數按周升１﹒５２％，升幅５１周最大

﹡利嘉閣料３月樓價升逾２％，次季可創新高

﹡深股通額度全日用４６﹒６億元；滬股通額度全日用７０億元，外資陸股通

流入１１０億元

﹡無綫新聞台報道現贊助商資訊，通訊局指明顯違反守則並發出勸諭

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