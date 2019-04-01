《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５９２８．６８ 升 ２１１．２２點╱０．８２％
標普５００ ２８３４．４０ 升 １８．９６點╱０．６７％
納斯達克 ７７２９．３２ 升 ６０．１６點╱０．７８％
倫敦富時１００ ７２７９﹒１９ 升 ４４．８６點╱０．６２％
法蘭克福ＤＡＸ １１５２６．０４ 升 ９７．８８點╱０．８６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３５０．５３ 升 ５３．９９點╱１﹒０２％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１０．９４，歐元兌美元１．１２２７
01/04/2019 07:46
《日出而作》中國對美汽車零部件續停徵關稅，中國ＰＭＩ勝預期
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５９２８．６８ 升 ２１１．２２點╱０．８２％
標普５００ ２８３４．４０ 升 １８．９６點╱０．６７％
納斯達克 ７７２９．３２ 升 ６０．１６點╱０．７８％
倫敦富時１００ ７２７９﹒１９ 升 ４４．８６點╱０．６２％
法蘭克福ＤＡＸ １１５２６．０４ 升 ９７．８８點╱０．８６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３５０．５３ 升 ５３．９９點╱１﹒０２％
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