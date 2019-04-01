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01/04/2019 07:46

《日出而作》中國對美汽車零部件續停徵關稅，中國ＰＭＩ勝預期

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５９２８．６８　升　２１１．２２點╱０．８２％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８３４．４０　升　　１８．９６點╱０．６７％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７７２９．３２　升　　６０．１６點╱０．７８％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２７９﹒１９　升　　４４．８６點╱０．６２％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１５２６．０４　升　　９７．８８點╱０．８６％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５３５０．５３　升　　５３．９９點╱１﹒０２％　
　　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１０．９４，歐元兌美元１．１２２７

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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