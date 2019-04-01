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即市新聞

01/04/2019 11:59

新濠（２００）去年多賺逾一成至５﹒２２億元，末期息２﹒３５仙

　　《經濟通通訊社１日專訊》新濠國際（００２００）公布截至２０１８年１２月３１日止之
年度業績，純利５﹒２２億元升１０﹒２％；每股盈利為３４仙。末期息２﹒３５仙，上年同期
派４仙。
　　期內，公司淨收益為４０７﹒２５億元，按年跌１﹒１１％；經調整ＥＢＩＴＤＡ為１０９
億元，按年增加１０﹒７％。
　　公司解釋，淨收益減少主要由於集團自２０１８年１月１日起採納新收益準則，而較多佣　
金於收益中扣除所抵銷。（ｓｃ）
　
　　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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