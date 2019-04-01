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即市新聞

01/04/2019 09:22

中國減稅今日生效，港股高開３３２點報２９３８３點

　　《經濟通通訊社１日專訊》亞洲股市今早普遍上揚，其中中國增值稅將於４月１日起開始下
調，下降項目包括成品油、工商業電、天然氣基準門站、天然氣跨省管道運輸等，港股則消息影
響高開逾３００點，潤地（０１１０９）及中銀香港（０２３８８）分別高開近５％及逾４％，
而近日被拋售的手機設備股亦略有支持，瑞聲（０２０１８）及舜宇光學（０２３８２）亦高開
逾２％。
　　恆生指數開報２９３８３，升３３２點或升１﹒１４％，主板成交５８﹒３０億元。國企指
數開報１１５４２，升１６３點或１﹒４３３％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒３９％，報６４﹒１５元；港交所（００３８８）
升０﹒６６％，報２７５﹒４元；騰訊（００７００）升１﹒８８％，報３６７﹒８元；中移動
（００９４１）升１﹒１３％，報８０﹒９元；友邦保險（０１２９９）升１﹒０９％，報７９
元。
　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華潤置地（０１１０９）　　３６﹒８５元　　　升４﹒６９％
　　中銀香港（０２３８８）　　３３﹒９０元　　　升４﹒３１％
　　石藥集團（０１０９３）　　１４﹒９６元　　　升２﹒４７％
　　碧桂園　（０２００７）　　１２﹒５６元　　　升２﹒４５％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４７﹒５０元　　　升２﹒２６％
　　中生製藥（０１１７７）　　　７﹒３１元　　　升２﹒０９％
　　舜宇光學（０２３８２）　　９５﹒６５元　　　升２﹒０３％
　　新世界　（０００１７）　　１３﹒２８元　　　升２﹒００％
　　中石化　（００３８６）　　　６﹒３１元　　　升１﹒９４％
　　騰訊控股（００７００）　３６７﹒８０元　　　升１﹒８８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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