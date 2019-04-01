《盤後部署》港股三萬關阻力大，短線料先行在高位整固

《經濟通通訊社１日專訊》隔晚美股三大股指數向上，當中道指收高２１１點或０﹒８２％

，報２５９２８點，港股在第二季首個交易日高開３３２點，報２９３８３點，並已是全日最低

位，加上受惠於內地３月份製造業ＰＭＩ回升至５０﹒３％，恆指在Ａ股帶動下曾一度升最多

５６１點，高見２９６１２點，創逾９個月高。午後升幅雖然有所收窄，但港股最終收報

２９５６２點，升５１０點或升１﹒７６％，連升五日累漲１０３８點或３﹒６％。主板成交

１２８６﹒０４億元，較上日多逾５％。

國企指數收報１１５５７點，升１７８點或１﹒５６％。

內地Ａ股走勢強勁，上證收３１７０點，升７９點或２﹒５８％；深證收１０２６７點，升

３６０點或３﹒６４％。兩市成交達到１﹒０４萬億人民幣，是今年內第九度成交突破萬億大關

，較上日（３月２９日）成交大增超過２０００億元。



＊美製造業數據或再未如理想，英國脫歐陷兩難＊



美國１月消費者支出反彈小於預期，加上２月居民收入溫和增長，令市場更擔心全球經濟增

長放緩在影響美國經濟。美國本周將會有繼續有多項數據公布，當中今晚公布的美國ＩＳＭ製造

業ＰＭＩ指數最令人擔心，因為市場預料３月數據有可以回落到１月５４﹒２水平。另外，美國

將於本周五（５日）公布３月非農新增職位數據，預期增長１７﹒５萬份，遠高於上月的２萬份

。

然而，上月數據主要受美國政府局部停擺所影響，故上月非農數據較２月大幅增長實屬正常

。不過，若數據仍繼續遜市場預期，則美國經濟可能出現見頂訊號。儘管美國經濟似有轉差跡象

，惟未有對美股造成太大影響。相反，市場更憧憬聯儲局會更快地推出寬鬆貨幣政策，從而推動

股市向好，投資者不用過分擔心。

英國脫歐目前陷入兩難局面，有報道指文翠珊或最快周三（３日）宣布提早大選，但當中變

數極大。歐盟委員會主席容克上日警告，歐盟已逐漸失去耐性，促請英國數日內就脫歐下決定。

同時文翠珊的脫歐協議方案再三被否決，其內閣政府正瀕臨瓦解，面對十名內閣部長、１７０名

國會議員的施壓，英國到底何去何從？相信結果未必能夠如市場預期「拖得就拖」，相反各方都

已經失去耐性，希望盡快解決脫歐問題，故需關心周三脫歐消息的走向。



＊保力加通道底部有下移跡象，再突破機會不大＊



港股繼上周後段出現三連陽後，今日更跳漲５００多點，明顯是受內地３月份製造業ＰＭＩ

利好下裂口高開，但同時要注意港股現已觸及保力加通道頂部，約２９５６０點水平，而保歷通

道底部開始出現下移跡象，加上本周利好的消息相信不會多，除非中美貿易談判再有突破性發展

，否則要令保力加通道擴大機會不大。

另外，套用波浪理論在港股目前的走勢，恆指經歷過上月初和上月中兩次的調整浪，相信由

上周開始的升浪，將會是上升的周期的完結。再者，港股已連升五日，預料港股短線難有力挑戰

三萬關，並會先行在高位調整，暫以十天線（２９０１７點）作支持。（ａｌ）

