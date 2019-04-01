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即市新聞

01/04/2019 17:15

《盤後部署》港股三萬關阻力大，短線料先行在高位整固

　　《經濟通通訊社１日專訊》隔晚美股三大股指數向上，當中道指收高２１１點或０﹒８２％
，報２５９２８點，港股在第二季首個交易日高開３３２點，報２９３８３點，並已是全日最低
位，加上受惠於內地３月份製造業ＰＭＩ回升至５０﹒３％，恆指在Ａ股帶動下曾一度升最多
５６１點，高見２９６１２點，創逾９個月高。午後升幅雖然有所收窄，但港股最終收報
２９５６２點，升５１０點或升１﹒７６％，連升五日累漲１０３８點或３﹒６％。主板成交
１２８６﹒０４億元，較上日多逾５％。
　　國企指數收報１１５５７點，升１７８點或１﹒５６％。
　　內地Ａ股走勢強勁，上證收３１７０點，升７９點或２﹒５８％；深證收１０２６７點，升
３６０點或３﹒６４％。兩市成交達到１﹒０４萬億人民幣，是今年內第九度成交突破萬億大關
，較上日（３月２９日）成交大增超過２０００億元。

＊美製造業數據或再未如理想，英國脫歐陷兩難＊

　　美國１月消費者支出反彈小於預期，加上２月居民收入溫和增長，令市場更擔心全球經濟增
長放緩在影響美國經濟。美國本周將會有繼續有多項數據公布，當中今晚公布的美國ＩＳＭ製造
業ＰＭＩ指數最令人擔心，因為市場預料３月數據有可以回落到１月５４﹒２水平。另外，美國
將於本周五（５日）公布３月非農新增職位數據，預期增長１７﹒５萬份，遠高於上月的２萬份

　　然而，上月數據主要受美國政府局部停擺所影響，故上月非農數據較２月大幅增長實屬正常
。不過，若數據仍繼續遜市場預期，則美國經濟可能出現見頂訊號。儘管美國經濟似有轉差跡象
，惟未有對美股造成太大影響。相反，市場更憧憬聯儲局會更快地推出寬鬆貨幣政策，從而推動
股市向好，投資者不用過分擔心。
　　英國脫歐目前陷入兩難局面，有報道指文翠珊或最快周三（３日）宣布提早大選，但當中變
數極大。歐盟委員會主席容克上日警告，歐盟已逐漸失去耐性，促請英國數日內就脫歐下決定。
同時文翠珊的脫歐協議方案再三被否決，其內閣政府正瀕臨瓦解，面對十名內閣部長、１７０名
國會議員的施壓，英國到底何去何從？相信結果未必能夠如市場預期「拖得就拖」，相反各方都
已經失去耐性，希望盡快解決脫歐問題，故需關心周三脫歐消息的走向。

＊保力加通道底部有下移跡象，再突破機會不大＊

　　港股繼上周後段出現三連陽後，今日更跳漲５００多點，明顯是受內地３月份製造業ＰＭＩ
利好下裂口高開，但同時要注意港股現已觸及保力加通道頂部，約２９５６０點水平，而保歷通
道底部開始出現下移跡象，加上本周利好的消息相信不會多，除非中美貿易談判再有突破性發展
，否則要令保力加通道擴大機會不大。
　　另外，套用波浪理論在港股目前的走勢，恆指經歷過上月初和上月中兩次的調整浪，相信由
上周開始的升浪，將會是上升的周期的完結。再者，港股已連升五日，預料港股短線難有力挑戰
三萬關，並會先行在高位調整，暫以十天線（２９０１７點）作支持。（ａｌ）

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