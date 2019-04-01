【華為風波】新西蘭總理訪華時將討論拒絕華為參與５Ｇ投標決定

《經濟通通訊社１日專訊》新西蘭總理阿德恩表示，希望與中國就新西蘭情報機構拒絕華為

參與建設５Ｇ移動網絡投標的決定進行對話。

阿德恩正在對中國進行為期一日的訪問，預計將於今日與中國國家主席習近平及國務院總理

李克強會晤。

阿德恩表示，她將介紹新西蘭在作出關於華為的決定時所遵循的程序，並指出在此事上沒有

任何政治及外交影響。（ｍｎ）

