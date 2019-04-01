《經濟通通訊社１日專訊》新西蘭總理阿德恩表示，希望與中國就新西蘭情報機構拒絕華為
參與建設５Ｇ移動網絡投標的決定進行對話。
阿德恩正在對中國進行為期一日的訪問，預計將於今日與中國國家主席習近平及國務院總理
李克強會晤。
阿德恩表示，她將介紹新西蘭在作出關於華為的決定時所遵循的程序，並指出在此事上沒有
任何政治及外交影響。（ｍｎ）
01/04/2019 13:31
【華為風波】新西蘭總理訪華時將討論拒絕華為參與５Ｇ投標決定
《經濟通通訊社１日專訊》新西蘭總理阿德恩表示，希望與中國就新西蘭情報機構拒絕華為
參與建設５Ｇ移動網絡投標的決定進行對話。
阿德恩正在對中國進行為期一日的訪問，預計將於今日與中國國家主席習近平及國務院總理
李克強會晤。
阿德恩表示，她將介紹新西蘭在作出關於華為的決定時所遵循的程序，並指出在此事上沒有
任何政治及外交影響。（ｍｎ）
|FOCUS01/04/2019
【FOCUS】脫歐「肥皂劇」攤牌 下季主角將換人?
|興證快訊01/04/2019
自願醫保
|國際動態01/04/2019
朱克伯格：規管網絡 政府應更積極
|生財有道29/03/2019
【放榜懶人包】本周重點藍籌股業績／焦點／投資評級 一表盡掌握
|生財有道29/03/2019
【嚟緊炒D乜】首辦分析員會議大行評價可提升 中海物業上望4元
|生財有道29/03/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：蒙牛於30元遇重大阻力
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰