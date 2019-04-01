《國際要聞》烏克蘭總統大選首輪投票，喜劇演員領先現任總統

《經濟通通訊社 １日專訊》烏克蘭總統選舉首輪投票結束，喜劇演員澤連斯基（Ｖｏｌｏ

ｄｙｍｙｒ Ｚｅｌｅｎｓｋｙ）在首輪投票中得票３０﹒４％，由於未能超過法律規定確保直

接勝選的５０％，他將於本月２１日與得票的二的現任總統波羅申科（Ｐｅｔｒｏ Ｐｏｒｏｓ

ｈｅｎｋｏ）對決。

在首輪投票中，波羅申科得票率僅為１７﹒８％，而前總理季莫申科（Ｙｕｌｉａ Ｔｙｍ

ｏｓｈｅｎｋｏ）得票為１４﹒２％。（ｍｎ）

