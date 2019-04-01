《經濟通通訊社 １日專訊》烏克蘭總統選舉首輪投票結束，喜劇演員澤連斯基（Ｖｏｌｏ
ｄｙｍｙｒ Ｚｅｌｅｎｓｋｙ）在首輪投票中得票３０﹒４％，由於未能超過法律規定確保直
接勝選的５０％，他將於本月２１日與得票的二的現任總統波羅申科（Ｐｅｔｒｏ Ｐｏｒｏｓ
ｈｅｎｋｏ）對決。
在首輪投票中，波羅申科得票率僅為１７﹒８％，而前總理季莫申科（Ｙｕｌｉａ Ｔｙｍ
ｏｓｈｅｎｋｏ）得票為１４﹒２％。（ｍｎ）
01/04/2019 15:07
《國際要聞》烏克蘭總統大選首輪投票，喜劇演員領先現任總統
《經濟通通訊社 １日專訊》烏克蘭總統選舉首輪投票結束，喜劇演員澤連斯基（Ｖｏｌｏ
ｄｙｍｙｒ Ｚｅｌｅｎｓｋｙ）在首輪投票中得票３０﹒４％，由於未能超過法律規定確保直
接勝選的５０％，他將於本月２１日與得票的二的現任總統波羅申科（Ｐｅｔｒｏ Ｐｏｒｏｓ
ｈｅｎｋｏ）對決。
在首輪投票中，波羅申科得票率僅為１７﹒８％，而前總理季莫申科（Ｙｕｌｉａ Ｔｙｍ
ｏｓｈｅｎｋｏ）得票為１４﹒２％。（ｍｎ）
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