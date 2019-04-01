港股漲幅近５５０點報２９６００創逾九個月新高，Ａ股急升帶動

《經濟通通訊社１日專訊》港股次季首日，恆指升幅擴大，最新報２９６００，升５４８點

或升１﹒８９％，創逾九個月高位，暫主板成交５３８﹒８３億元。

國家統計局公布，３月中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）升至５０﹒５％，較上月上升１

﹒３個百分點，好過市場預期的４９﹒５％，並在連續３個月低於５０％榮枯線後重回擴張區間

，創２０１８年９月以來的半年高。另外，中國增值稅今日起開始下調，下降項目包括成品油、

工商業電、天然氣基準門站、天然氣跨省管道運輸等，同時刺激股市上升。上證綜合指數新報３

１６１，升７０點或升２﹒２８％，成交２４７５﹒１６億元人民幣。

國企指數新報１１６１０，升２﹒０３％或升２３１點。

即月期指新報２９６６２，升５８５點，高水６２點。即月國指期貨報１１６３６，升

２６２點，高水２５點。

中銀香港（０２３８８）業績勝預期，現價升６﹒３１％，報３４﹒５５元；成交約

１６１７萬股，涉資５﹒５４億元。匯控（００００５）報６４﹒７５元升１﹒３３％。

中資金融股亦受追捧，建行（００９３９）升２﹒２３％，報６﹒８８元；工行

（０１３９８）漲２﹒６０９％，報５﹒９元；國壽（０２６２８）急漲３﹒０８％，報

２１﹒７５元；平保（０２３１８）升２﹒２２％，報８９﹒８５元。

中港地產股普遍向上，潤地（０１１０９）升５﹒５４％，報３７﹒１５元；中海外

（００６８８）升３﹒１９％，報３０﹒７５元；碧桂園（０２００７）漲２﹒７７％，報

１２﹒６元。本港樓市續升，長實（０１１１３）漲１﹒６４８％，報７０﹒９５０元；

恆基地產（０００１２）升１％，報５０﹒４元；新世界發展（０００１７）升３﹒２３％，報

１３﹒４４元；信和置業（０００８３）升１﹒０５％，報１５﹒３４元；新地（０００１６）

升２％，報１３７﹒４元。

其他重磅股方面，中移動（００９４１）跌０﹒０６％，報７９﹒９５元；騰訊

（００７００）升１﹒６６％，報３６７元；友邦（０１２９９）漲１﹒８６％，報７９﹒６元

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