《經濟通通訊社１日專訊》據外電引述市場消息指出，內地證券商申萬宏源
（深：０００１６６）今日開始評估投資者對其在港ＩＰＯ的需求。
申萬宏源擬在港上市，集資用於發展證券業務，改善機構投資者業務，及用於在中國內地的
自營投資業務及其他投資。
申萬宏源、高盛、工銀國際、農銀國際是聯席保薦人。（ｅｃ）
01/04/2019 09:12
【新股上市】消息指申萬宏源開始評估在港ＩＰＯ需求
《經濟通通訊社１日專訊》據外電引述市場消息指出，內地證券商申萬宏源
（深：０００１６６）今日開始評估投資者對其在港ＩＰＯ的需求。
申萬宏源擬在港上市，集資用於發展證券業務，改善機構投資者業務，及用於在中國內地的
自營投資業務及其他投資。
申萬宏源、高盛、工銀國際、農銀國際是聯席保薦人。（ｅｃ）
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