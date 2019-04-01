【新股上市】消息指申萬宏源開始評估在港ＩＰＯ需求

《經濟通通訊社１日專訊》據外電引述市場消息指出，內地證券商申萬宏源

（深：０００１６６）今日開始評估投資者對其在港ＩＰＯ的需求。

申萬宏源擬在港上市，集資用於發展證券業務，改善機構投資者業務，及用於在中國內地的

自營投資業務及其他投資。

申萬宏源、高盛、工銀國際、農銀國際是聯席保薦人。（ｅｃ）

