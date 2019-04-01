《經濟通通訊社１日專訊》澳門官方公布３月份博彩毛收入為２５８﹒４億澳門元同比跌０
﹒４％，跌幅比市場預期的３％為低。首三個月累計毛收入７６１﹒５２億澳門元同比跌
０﹒５％。（ｅｃ）
01/04/2019 12:58
澳門３月份博彩毛收入同比跌０﹒４％，跌幅低於市場預期
《經濟通通訊社１日專訊》澳門官方公布３月份博彩毛收入為２５８﹒４億澳門元同比跌０
﹒４％，跌幅比市場預期的３％為低。首三個月累計毛收入７６１﹒５２億澳門元同比跌
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