《異動股》中銀飆約半成暫領漲藍籌，去年多賺近３％勝預期

《經濟通通訊社１日專訊》中銀香港（０２３８８）績後受捧，現價急升４﹒７７％，報

３４﹒０５元，盤中高見３４﹒３５元，創近半年新高，暫升幅最大藍籌；成交約３７３萬股，

涉資１﹒２７億元。

中銀公布，截至去年１２月３１日止年度純利升約２﹒７％至３２０億元，再創新高，並略

高於分析師預估的３１６﹒２億元（區間為 ３０１﹒８億元至３３２﹒９億元）。

該行去年每股盈利３﹒０２６６元，派末期息０﹒９２３元，增加２１﹒７７％，連同

２０１８年中期股息，全年每股股息達到１﹒４６８元，較上年增加０﹒０７元，派息比率為

４８﹒５％。

中銀績後獲大摩上調目標價，由３７元升至３９元，維持增持評級。匯證最新上調中銀目標

價，由３５﹒７元升至３９元，評級由持有升至買入。

現時，恆指報２９４５３，上升４０２點或上升１﹒３９％，主板成交９２﹒３３億元。

國指報１１５７３，上升１９３點或上升１﹒７０％。

上證綜指報３１２２，上升３１點或上升１﹒０２％，成交２１３﹒１４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６４﹒４５元 上升０﹒８６％

恆生銀行（０００１１） １９５﹒００元 上升０﹒６７％

東亞銀行（０００２３） ２５﹒７５元 上升０﹒９８％

大新金融（００４４０） ４１﹒０５元 下跌０﹒２４％

大眾金融（００６２６） ３﹒３８元 無升跌

創興銀行（０１１１１） １４﹒５２元 無升跌

大新銀行（０２３５６） １４﹒７４元 無升跌

渣打集團（０２８８８） ６０﹒９０元 上升０﹒４１％

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