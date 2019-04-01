【駐京專電】國務院：以北京冬奧會為契機發展冰雪運動

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》國務院辦公廳印發以２０２２年北京冬奧會

為契機大力發展冰雪運動的意見，提出到２０２２年，中國冰雪運動總體發展更加均衡，普及程

度明顯提升，冰雪運動競技水平明顯提高，冰雪產業規模明顯擴大，全面提高冰雪運動水平，努

力實現中國冰雪運動跨越式發展。

同時，要大力普及群眾性冰雪運動，廣泛開展青少年冰雪運動，加快發展冰雪產業，努力實

現帶動３億人參與冰雪運動的目標。

