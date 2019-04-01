《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》國資委副主任翁杰明調研中國黃金集團中金
珠寶、北新集團建材股份兩家「雙百企業」進行。翁杰明強調，要進一步優化股權結構，積極穩
妥推進混合所有制改革，建立健全有效制衡、決策高效的法人治理結構。要進一步完善市場化經
營機制，深化企業內部三項制度改革，實行市場化的勞動用工和薪酬分配機制，穩妥推進職業經
理人制度建設。要探索建立短、中、長期相結合的激勵體系，激發企業內生活力，打造改革尖兵
，發揮引領示範作用。
01/04/2019 13:36
【駐京專電】國資委調研中國黃金、北新建材，強調穩妥推進混改
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》國資委副主任翁杰明調研中國黃金集團中金
珠寶、北新集團建材股份兩家「雙百企業」進行。翁杰明強調，要進一步優化股權結構，積極穩
妥推進混合所有制改革，建立健全有效制衡、決策高效的法人治理結構。要進一步完善市場化經
營機制，深化企業內部三項制度改革，實行市場化的勞動用工和薪酬分配機制，穩妥推進職業經
理人制度建設。要探索建立短、中、長期相結合的激勵體系，激發企業內生活力，打造改革尖兵
，發揮引領示範作用。
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