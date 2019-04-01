【駐京專電】國資委調研中國黃金、北新建材，強調穩妥推進混改

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》國資委副主任翁杰明調研中國黃金集團中金

珠寶、北新集團建材股份兩家「雙百企業」進行。翁杰明強調，要進一步優化股權結構，積極穩

妥推進混合所有制改革，建立健全有效制衡、決策高效的法人治理結構。要進一步完善市場化經

營機制，深化企業內部三項制度改革，實行市場化的勞動用工和薪酬分配機制，穩妥推進職業經

理人制度建設。要探索建立短、中、長期相結合的激勵體系，激發企業內生活力，打造改革尖兵

，發揮引領示範作用。

