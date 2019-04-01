  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/04/2019 09:38

【擴大開放】貿戰不改金融開放，摩通野村獲批設內地控股合資券商

　　《經濟通通訊社１日專訊》中證監近日核准小摩和野村在國內設立控股合資券商，分別為摩
根大通證券（中國）公司、野村東方國際證券，顯示中美兩國之間的貿易戰並沒有令中國停下開
放金融行業的腳步。
　　此前，瑞銀已成為全國首家通過增持股權以實現控股合資券商的外資金融機構。
　　摩根大通稱，控股證券公司的設立將有助於進一步加強其在中國的在岸業務能力。
　　野村表示，新的合資公司成立初期將以財富管理為主營業務，服務中國高淨值人群。此後，
合資證券公司還將逐漸建立金融產品銷售渠道，以及拓展機構及其他業務，並最終發展成為一家
綜合性證券公司。
　
＊外資控股券商將增加市場競爭壓力，惟短期影響有限＊
　
　　銀河國際認為，券商行業引入外資控股公司短期內影響有限。對於經紀業務來說，國內券商
在營業部網絡和互聯網平台方面有明顯優勢。鑒於發展涉及巨額費用，外資券商在短期內要趕上
並不容易。而在財富管理和機構經紀業務方面，外資券商或因有更多較領先的產品而有突破的空
間。
　　天風證券認為，引進外資券商一方面能夠在股權融資等投行業務領域引入國外成熟專業的服
務和工具，豐富市場生態；另一方面，能夠倒逼國內券商積極變革，提高競爭力。這種情況下，
國內券商面臨的市場競爭壓力將不可避免的增大，如何提升自身專業能力，調整業務結構，加強
核心競爭力，是國內券商亟需思考解決的問題。（ｌｃ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態01/04/2019
朱克伯格：規管網絡 政府應更積極
生財有道29/03/2019
【放榜懶人包】本周重點藍籌股業績／焦點／投資評級 一表盡掌握
生財有道29/03/2019
【嚟緊炒D乜】首辦分析員會議大行評價可提升 中海物業上望4元
生財有道29/03/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：蒙牛於30元遇重大阻力
FOCUS29/03/2019
【FOCUS】政經猛人齊預警 「聰明錢」啟示4月見真章
生財有道29/03/2019
【自願醫保】住院保險有望規範化 是否轉移須留意保障範圍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金