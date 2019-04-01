【擴大開放】貿戰不改金融開放，摩通野村獲批設內地控股合資券商

《經濟通通訊社１日專訊》中證監近日核准小摩和野村在國內設立控股合資券商，分別為摩

根大通證券（中國）公司、野村東方國際證券，顯示中美兩國之間的貿易戰並沒有令中國停下開

放金融行業的腳步。

此前，瑞銀已成為全國首家通過增持股權以實現控股合資券商的外資金融機構。

摩根大通稱，控股證券公司的設立將有助於進一步加強其在中國的在岸業務能力。

野村表示，新的合資公司成立初期將以財富管理為主營業務，服務中國高淨值人群。此後，

合資證券公司還將逐漸建立金融產品銷售渠道，以及拓展機構及其他業務，並最終發展成為一家

綜合性證券公司。



＊外資控股券商將增加市場競爭壓力，惟短期影響有限＊



銀河國際認為，券商行業引入外資控股公司短期內影響有限。對於經紀業務來說，國內券商

在營業部網絡和互聯網平台方面有明顯優勢。鑒於發展涉及巨額費用，外資券商在短期內要趕上

並不容易。而在財富管理和機構經紀業務方面，外資券商或因有更多較領先的產品而有突破的空

間。

天風證券認為，引進外資券商一方面能夠在股權融資等投行業務領域引入國外成熟專業的服

務和工具，豐富市場生態；另一方面，能夠倒逼國內券商積極變革，提高競爭力。這種情況下，

國內券商面臨的市場競爭壓力將不可避免的增大，如何提升自身專業能力，調整業務結構，加強

核心競爭力，是國內券商亟需思考解決的問題。（ｌｃ）

