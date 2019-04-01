《午市前瞻》港股上望三萬點關口，中港兩地銀行股落後可部署買入

《經濟通通訊社１日專訊》第二季首個交易日，港股受惠於Ａ股帶動下高開高走。今日起內

地開始降稅，加上３月份製造業ＰＭＩ回升至５０﹒３％，為枯榮線以上位置，恆指一度發力最

多升５６１點，高見２９６１２點，中午收報２９５３０點，升４７８點或升１﹒６５％，主板

成交７１８﹒４５億元；國企指數午收報１１５６８點，升１８８點或１﹒６６％

內地Ａ股走勢強勁，上證午收３１６１點，升７０點或２﹒２９％；深證重返萬點大關，午

收１０２１７點，升３１０點或３﹒１３％。

重磅股方面，匯控（００００５）升１﹒１％，報６４﹒６元；港交所（００３８８）升１

﹒３９％，報２７７﹒４元；騰訊（００７００）漲１﹒３３％，報３６５﹒８元；中移動（０

０９４１）跌０﹒８８％，報７９﹒３元；友邦（０１２９９）升１﹒８６％，報７９﹒６元。



＊降稅刺激內房水泥等行業，內銀股績後情緒高昂＊



內地降稅今日生效，早前「兩會」上曾公布，將郵政業、建築業、房地產業、基礎電信服務

和農產品等行業現行的１０％的稅率降至９％，內房股全面上揚，中海外（００６８８）升

３﹒０２％，報３０﹒７元；潤地（０１１０９）升４﹒５５％，報３６﹒８元，盤中見

３６﹒８５元創下歷史新高；融創中國（０１９１８）升２﹒４３％，報４０﹒０５元；碧桂園

（０２００７）升２﹒２８％，報１２﹒５４元；中國恆大（０３３３３）跌１﹒３４％，報２

５﹒７５元。

另外，受消息影響，水泥股一同攀升，海螺水泥（００９１４）升３﹒１３％，報４９﹒４

５元，盤中高見５０元，創７個月高；華潤水泥（０１３１３）升４﹒９４％，報８﹒５元；中

國建材（０３３２３）升４﹒８５％，報６﹒４９元。

內銀股放榜後表現造好，四大行純利增長約４％，而且不良貸款率下降。有分析認為，建行

（００９３９）明確提出「住房租賃，金融科技，普惠金融」三大戰略，成為各家銀行創新探索

的代表。建行半日升１﹒７８％，報６﹒８５元。農行（０１２８８）升１﹒３８％，報３﹒６

７元。工行（０１３９８）升２﹒２６％，報５﹒８８元。交行（０３３２８）升１﹒２４％，

報６﹒５１元。中行（０３９８８）漲３﹒３７％，報３﹒６８元。



＊澳門賭收公布前濠賭落鑊，本地地產股受捧＊



澳門即將公布３月份賭收，匯證早前指出，３月份首２４日澳門賭收為１９１億元澳門元，

推算下預計澳門本月賭收２４３億至２４７億澳門元之間，按年跌５至６％，惟濠賭股依然落鑊

炒起。銀河娛樂（０００２７）升４﹒７７％，報５６元；金沙中國（０１９２８）升

３﹒０４％，報４０﹒６５元；永利澳門（０１１２８）升４﹒９７％，報１９﹒４２元；美高

梅中國（０２２８２）升３﹒２９％，報１６﹒９６元；澳博控股（００８８０）升

３﹒０１％，報９﹒２３元。

本地樓價上升，本地地產股有追捧，會德豐（０００２０）升０﹒７％，報５７﹒９元；新

世界（０００１７）升２﹒７６％，報１３﹒３８元；恆基地產（０００１２）升０﹒７％，報

５０﹒２５元。長實集團（０１１１３）升１﹒４３％，報７０﹒８元；太古地產（０１９７２

）升０﹒７４％，報３４元。

中銀香港（０２３８８）業績勝預期，半日股價升６﹒１５％，報３４﹒５元，為升幅最大

恆指成分股。

吉利汽車（００１７５）母企浙江吉利日前公布，與戴姆勒（Ｄａｉｍｌｅｒ）首度合作生

產汽車，雙方組建合資公司，各持股５０％，在全球共同發展「ｓｍａｒｔ」品牌，並於２０２

２年改在中國生產。吉利汽車升４﹒９３％，報１５﹒７４元。部分汽車股跟隨上揚，比亞迪股

份（０１２１１）升１﹒８％，報４８﹒１５元；華晨中國（０１１１４）升１﹒８％，報７﹒

９２元；長城汽車（０２３３３）升０﹒８５％，報５﹒９４元。廣汽集團（０２２３８）逆跌

１﹒１９％，報９﹒１６元。



＊沈慶洪：建行落後大市，值博上望７﹒２元＊



港股今日創逾九個月新高，騰祺基金管理投管理董事沈慶洪向《經濟通通訊社》表示，今日

港股上漲主要受國家統計局最新公布，中國３月份製造業採購經理指數（ＰＭＩ）好過市場預期

帶動。他指出，現時恆指破二萬九千五的重要關口，只要今日能企穩相關位置，料短期可上試三

萬點大關。惟他指投資者仍宜留意外圍經濟及英國「脫歐」的情況，相關消息在後市或會拖累恆

指走勢。

個股方面，沈對後市看法審慎，對中港兩地股市第二季能否重拾第一季升幅成疑，他指上證

最近雖然走勢強勁，但後市恐有回調壓力。沈指若上證指數能企穩３２００的水平，則投資者買

入Ａ股ＥＴＦ作部署才較穩妥。至於其他板塊方面，他認為中港兩地銀行股表現落後大市，比其

他板塊有較可觀的值博率，建議現時可買入建行作部署，上望７﹒２元的水平。

（ｓｃ、ｕｌ）

