【自願醫保】宏利：自願醫保提供八至九折保費優惠，將推延期年金

《經濟通通訊社１日專訊》宏利香港今日宣布推出全面可扣稅計劃方案，包括政府自願醫保

計劃下的認可標準計劃和靈活計劃，以及強積金可扣稅自願性供款帳戶。公司為自願醫保計劃提

供不同的折扣優惠，當中新客戶及進行保單轉移的客戶，可享首年保費１０％折扣優惠，而為家

庭成員購買宏利自願醫保計劃，則可享家庭投保優惠，高達２０％保費折扣。

宏利香港個人理財產品業務部首席產品總監紀榮道表示，公司將按照規定提供最少一次轉移

保單的選項，只要是同一級別的轉移，例如是選擇私家病房的現有客戶轉移至自願醫保計劃下的

私家病房，便可免卻重新核保。

他認為，現時市面上自願醫保計劃的平均保費較以往有所下降，而宏利早前已投入技術，令

業務運作更有效率，例如是提供電子理賠，有信心宏利的醫保保費可維持競爭力。

另外，宏利的強積金可扣稅，自願性供款帳戶成員在作出額外供款時，可享多元化強積金基

金選擇，新成員亦可享基金管理費特別優惠。另外，宏利正籌備推出合資格的延期年金產品，經

監管機構審批後，預料可於短期內推出。

宏利自願醫保計劃下的標準計劃及靈活計劃均包括未知的投保前已有病症的保障、保證續保

，以及不設終身保障限額等，而靈活計劃提供９個選項，包括不同病房級別，以及就超出的醫療

費用提供額外賠償，可享有高達１００％的醫療費用賠償，會於第４個保單年度起提供。

（ｃｈ）

