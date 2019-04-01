金管局在上周六（３０日）清晨紐約交易時段承接４９﹒６９億港元沽盤，暫為本輪接盤潮
中，單一入市金額最大的一次，而本周二（２日）銀行體系結餘將降至５４２﹒１１億元。由３
月初至今，金管局累計入市金額已達２２１﹒３億元。《香港經濟日報》
01/04/2019 08:09
【港元弱勢】金管局再接４９﹒７億港元，結餘將降至５４２億元
金管局在上周六（３０日）清晨紐約交易時段承接４９﹒６９億港元沽盤，暫為本輪接盤潮
中，單一入市金額最大的一次，而本周二（２日）銀行體系結餘將降至５４２﹒１１億元。由３
月初至今，金管局累計入市金額已達２２１﹒３億元。《香港經濟日報》
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