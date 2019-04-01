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01/04/2019 08:33

【虛擬銀行】陳茂波：虛擬銀行具成本效益，續審批５份申請

　　虛擬銀行服務將於未來６至９個月推出，為本地金融服務市場開創新一頁，財政司司長陳茂
波指虛擬銀行營運具備成本效益，又能照顧小額存戶需要，服務對象更為全面。
　　陳茂波昨（３１日）在網誌撰文，稱虛擬銀行的營運模式和成本結構有別於傳統銀行，計算
回報時的考量也不盡相同，例如虛擬銀行不須開設實體分行，將可把節省下來的租金和「燈油火
蠟」回饋客戶，有更大空間吸納不同的客戶群。《香港經濟日報》

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