本港旅遊業發展穩健，帶動酒店業務增長。惟香港酒店業協會主席關淑華指出，目前業界最
缺少前線員工，旗下會員酒店的員工流失率接近３５％。
她建議，業界除提供培訓，吸引年輕人入行外，亦宜利用科技改善營運。
關淑華表示，該會旗下１４０名會員的３００間酒店，去年的入住率達９２％，創下歷年新
高；平均房價則為１３００元，按年升９％。她預料，今年行業仍能維持平穩發展。
《香港經濟日報》
01/04/2019 08:39
【本港旅業】酒店員工流失率近３５％，業界倡引入科技改善營運
本港旅遊業發展穩健，帶動酒店業務增長。惟香港酒店業協會主席關淑華指出，目前業界最
缺少前線員工，旗下會員酒店的員工流失率接近３５％。
她建議，業界除提供培訓，吸引年輕人入行外，亦宜利用科技改善營運。
關淑華表示，該會旗下１４０名會員的３００間酒店，去年的入住率達９２％，創下歷年新
高；平均房價則為１３００元，按年升９％。她預料，今年行業仍能維持平穩發展。
《香港經濟日報》
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