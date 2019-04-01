  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/04/2019 08:40

有線寬頻（０１０９７）蝕４﹒６億，裁１０２人

　　有線寬頻（０１０９７）落實改組架構，裁減１０２名來自電視節目製作部、製作統籌部、
網絡維修及安裝部的員工，佔整體員工數約６％，新聞部門不受影響。公司又宣布去年虧損
４﹒６億元，按年擴大近９３００萬元。
　　有線上周五（２９日）發新聞稿，指傳統大眾媒體營運模式面臨轉變，經營環境變得十分嚴
峻，公司過去１１年累積虧損超過２４億元，加上較早前集資計劃遇上波折，令公司有逼切性調
低成本結構。《香港經濟日報》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態01/04/2019
朱克伯格：規管網絡 政府應更積極
生財有道29/03/2019
【放榜懶人包】本周重點藍籌股業績／焦點／投資評級 一表盡掌握
生財有道29/03/2019
【嚟緊炒D乜】首辦分析員會議大行評價可提升 中海物業上望4元
生財有道29/03/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：蒙牛於30元遇重大阻力
FOCUS29/03/2019
【FOCUS】政經猛人齊預警 「聰明錢」啟示4月見真章
生財有道29/03/2019
【自願醫保】住院保險有望規範化 是否轉移須留意保障範圍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金