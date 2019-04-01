有線寬頻（０１０９７）蝕４﹒６億，裁１０２人

有線寬頻（０１０９７）落實改組架構，裁減１０２名來自電視節目製作部、製作統籌部、

網絡維修及安裝部的員工，佔整體員工數約６％，新聞部門不受影響。公司又宣布去年虧損

４﹒６億元，按年擴大近９３００萬元。

有線上周五（２９日）發新聞稿，指傳統大眾媒體營運模式面臨轉變，經營環境變得十分嚴

峻，公司過去１１年累積虧損超過２４億元，加上較早前集資計劃遇上波折，令公司有逼切性調

低成本結構。《香港經濟日報》

