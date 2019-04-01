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即市新聞

01/04/2019 13:09

【本港樓市】青衣灝景灣３房以１２９３萬成交，樓價及呎價創新高

　　《經濟通通訊社１日專訊》中原地產表示，最期買家入市態度十分積極，青衣區３月份錄得
約７９宗成交，除細價屋苑成交暢旺之外，逾千萬元成交亦不少，共有７宗。
　　灝景灣８座高層Ｈ室，實用面積７０３平方呎，建築面積９４４平方呎，３房間隔，享內園
景致，以１２９３萬元沽出，平均實用呎價１８３９３元，樓價及呎價均創屋苑內園３房戶新高

　　原業主於２００６年４月以３９０萬元買入單位，去年７月叫價１３５０萬元放售單位，減
價５７萬元成功沽出單位，帳面獲利９０３萬元，單位１３年升值２﹒３倍。（ｂｉ）

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