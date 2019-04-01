【本港樓市】中原十大屋苑周末錄１３宗成交，按周升８﹒３％

《經濟通通訊社１日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得１３宗成交，較上周末１２宗成交

上升１宗或８﹒３％，零成交屋苑錄得２個，包括沙田第一城及映灣園。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，３月一手銷情暢旺，多個全新盤及貨尾單

位推出市場，全月有機會錄得超過２８００宗一手成交，創２年半新高。二手市場方面，市場上

盤源短缺，交吉盤極度渴求，加上平價盤源早已被消化，買家唯有不斷追價入市，令成交價再創

近期新高。買家亦需時接受樓價急速上升，二手成交步伐開始放慢。



＊美聯：樓市旺勢料可延續至４、５月＊



據美聯物業分行統計，３月份最後一個周末（３月３０日至３１日）１０大藍籌屋苑錄得約

１３宗買賣成交，雖然較上周末錄得的１５宗，減少２宗或回落１３﹒３％，但仍連續７個周末

錄得雙位數，而且本周僅得一個屋苑錄得「零成交」。

美聯統計顯示，１０大藍籌屋苑於３月份全月已錄得多達約３１７宗買賣成交，不但較２月

份錄得約１７６宗大幅上升約８０％，更創自２０１８年１月錄得的３２２宗以來，近１４個月

新高，反映二手市況已逐漸走出貿易戰的谷底，市場對物業的需求殷切。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，剛過去的周末未有全新盤推售，市場焦點重回二手，

但市場上的優質盤源及減價盤減少，令買家卻步，致令二手周末成交回落。相信除非外圍市況突

變，否則樓市旺勢大有機會延續至４月及５月。

另外，綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日（３月３０至３月３１日）十大指標

屋苑累錄１０宗二手買賣個案，較上周末（３月２３至３月２４日）的１２宗，按周回落

１７％。（ｃｌ）

