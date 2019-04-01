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即市新聞

01/04/2019 11:21

【港元利率】季結後隔夜息回落至１﹒４５厘，一個月息五連跌

　　《經濟通通訊社１日專訊》金管局在上周六（３０日）清晨紐約交易時段再承接４９﹒６９
億港元沽盤，令明日（２日）銀行體系結餘進一步降至５４２﹒１１億港元，惟港元匯價持續偏
軟，早段再穿弱方兌換保證價，低見７﹒８５０４，港元拆息今日幾乎全線下跌，僅六個月息企
穩。上周五（２９日）受季結因素刺激的隔夜息由２﹒６７３５７厘高位，回落近１﹒２２厘，
今日報１﹒４５７１４厘。
　　至於與樓按掛勾的一個月拆息則連跌五日，今日跌１個基點，報１﹒６４６０７厘，與美元
息差擴闊約１個基點，至８５個基點。三個月拆息亦連跌四天，報１﹒７５３２２厘，與美元息
差擴闊約１個基點，至８５個基點，六個月拆息紋風不動，維持１﹒９２７５厘，十二個月拆息
則降至２﹒２４５３６厘。
　　港元匯價持續走低，促使金管局３月以來八度入市，累計買入２２１﹒２９億港元，不過港
匯尚未脫險。據《彭博》報價系統，港元今早在７﹒８４９２－７﹒８５０４之間上落，最新報
７﹒８４９７，持續迫近７﹒８５弱方兌換價。　
　　市場人士估計，短期內，港元拆息將繼續下滑，從而擴大港美息差，並進一步支持套利交易
。不過，資金流入港股市場，或抵銷部分套利交易對港元的壓力。未來一個月內，金管局料繼續
進行溫和干預，令總結餘逐漸跌向５００億港元的水平。（ｃｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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