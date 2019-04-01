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即市新聞

01/04/2019 16:35

【本港經濟】２月份零售業總銷貨價值出乎意料下跌１０﹒１％

　　《經濟通通訊社１日專訊》政府統計處公布，今年２月的零售業總銷貨價值的臨時估計為
４０７億元，較去年同月下跌１０﹒１％，為２０１７年２月以來首次下跌，並創２０１６年８
月以來最大跌幅，而今年２月銷貨額跌幅亦比市場本來估計升３﹒６％遜色。
　　另外，扣除其間價格變動後，２月的零售業總銷貨數量的臨時估計為按年下跌１０﹒４％，
較市場預估升３﹒１％差。修訂後，今年１月的零售業總銷貨價值按年升７％，而銷貨量則升６
﹒９％。

＊首兩月零售業總銷貨價值跌１﹒６％＊

　　與２０１８年同期比較，今年首兩個月合計的零售業總銷貨價值下跌１﹒６％，期內零售業
總銷貨數量則下跌１﹒８％。
　　今年首兩個月合計的銷貨額與去年同期比較，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值下跌２
﹒８％。服裝銷貨價值下跌３﹒７％；食品、酒類飲品及煙草亦下跌１％）；電器及其他未分類
耐用消費品下跌１８﹒３％。

＊零售業銷售短期續受不確定因素影響＊

　　另一方面，今年首兩個月，藥物及化妝品的銷貨價值按年上升２﹒３％。其次為百貨公司貨
品（銷貨價值上升４﹒２％）；超級市場貨品（上升１﹒５％）。
　　政府發言人表示，合併今年首兩個月的數字以消除農曆新年假期在不同時間出現的影響，零
售業銷售較一年前輕微下跌。零售業銷售在近月表現疲軟，反映在外圍不確定因素影響下，消費
情緒依然審慎，估計零售業銷售的短期展望應會繼續受到環球經濟增長減慢及外圍不確定因素影
響，但全民就業以及訪港旅遊業持續增長應能帶來一些支持。政府會密切留意相關情況。
（ｃｌ）

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