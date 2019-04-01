《再戰明天》東盟舉行財長會議，文翠珊脫歐協議或作最後一次投票

《經濟通通訊社１日專訊》明日（２日），東盟財長會議在泰國舉行，美國公布２月耐用品

訂單。



＊東盟財長會議在泰國舉行＊



在外圍重要經濟活動上，英國首相文翠珊最快可能在周二（２日）進行最後一次嘗試，再將

脫歐協議交給下議院投票。若最終協議第四度闖關失敗，文翠珊可能會宣布提前大選。

本港時間明早１１：３０ａｍ，澳洲央行舉行貨幣政策會議。明午３：００ｐｍ，歐洲央行

執委普雷特發表演說，題為「主權債市場：量化寬鬆和金融穩定」。

明日，歐洲政策中心智庫舉行英國退歐討論會，歐盟退歐事務首席談判代表巴尼爾與會。

東南亞國家聯盟（ＡＳＥＡＮ）財長會議明日在泰國舉行（至４月６日）。



＊美國公布２月耐用品訂單＊



在數據方面，明早（２日）８：３０ａｍ，澳洲公布２月建築許可，月率料由２﹒５％跌至

負１﹒８％；年率跌幅料由２８﹒６收窄至２７％。１１：３０ａｍ，澳洲公布官方指標利率，

料維持於１﹒５％。

明午５：００ｐｍ，歐元區公布２月生產者物價指數，月率料由０﹒４％下滑至０﹒２％；

年率料由３％升上３﹒１％。

８：３０ｐｍ，美國公布２月耐用品訂單，料由０﹒３％跌至負１﹒８％；耐用品訂單（扣

除運輸）料由下滑０﹒２％升上０﹒２％。



＊港交所舉辦人民幣定息及貨幣亞洲論壇＊



在本港，明日，港交所（００３８８）舉辦人民幣定息及貨幣亞洲論壇。

天韻國際控股（０６８３６）開股東特別大會，卡賓（０２０３０）開股東會。（ｈｏ）

