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即市新聞

01/04/2019 18:54

《再戰明天》東盟舉行財長會議，文翠珊脫歐協議或作最後一次投票

　　《經濟通通訊社１日專訊》明日（２日），東盟財長會議在泰國舉行，美國公布２月耐用品
訂單。

＊東盟財長會議在泰國舉行＊

　　在外圍重要經濟活動上，英國首相文翠珊最快可能在周二（２日）進行最後一次嘗試，再將
脫歐協議交給下議院投票。若最終協議第四度闖關失敗，文翠珊可能會宣布提前大選。
　　本港時間明早１１：３０ａｍ，澳洲央行舉行貨幣政策會議。明午３：００ｐｍ，歐洲央行
執委普雷特發表演說，題為「主權債市場：量化寬鬆和金融穩定」。
　　明日，歐洲政策中心智庫舉行英國退歐討論會，歐盟退歐事務首席談判代表巴尼爾與會。
　　東南亞國家聯盟（ＡＳＥＡＮ）財長會議明日在泰國舉行（至４月６日）。

＊美國公布２月耐用品訂單＊

　　在數據方面，明早（２日）８：３０ａｍ，澳洲公布２月建築許可，月率料由２﹒５％跌至
負１﹒８％；年率跌幅料由２８﹒６收窄至２７％。１１：３０ａｍ，澳洲公布官方指標利率，
料維持於１﹒５％。
　　明午５：００ｐｍ，歐元區公布２月生產者物價指數，月率料由０﹒４％下滑至０﹒２％；
年率料由３％升上３﹒１％。
　　８：３０ｐｍ，美國公布２月耐用品訂單，料由０﹒３％跌至負１﹒８％；耐用品訂單（扣
除運輸）料由下滑０﹒２％升上０﹒２％。

＊港交所舉辦人民幣定息及貨幣亞洲論壇＊

　　在本港，明日，港交所（００３８８）舉辦人民幣定息及貨幣亞洲論壇。
　　天韻國際控股（０６８３６）開股東特別大會，卡賓（０２０３０）開股東會。（ｈｏ）

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