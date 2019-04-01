《小傳日記》神州數據好，Ａ場確係寶；磚頭領風騷，魚缸高高高！

《小傳日記》今日（４月１日）係２０１９年第二季第一個交易日，上周五晚（３月２９日

）花旗國魚缸鏟高，恆指今朝早一開已經踢高３３２點，之後更鏟上到２９６１２逾九個個月高

位，狂踩油踢高５６１點。神州今日開始開始降稅，３月份神州製造業ＰＭＩ又回升到逾５０巴

仙重回擴張區間，加上升市火車頭、上日放榜嘅中銀香江（０２３８８），銀娛（０００２７）

同金沙

（０１９２８）喺濠江公布上季賭收成績下而有缸友力撐，恆指最終仍收２９５６２點，升

５１０點，升幅近２巴仙，成交額１２８６億銀增逾５巴仙。國貨今日報１１５５７，漲１７８

點，升幅逾１個半巴仙。

Ａ場今日走勢靚爆鏡，上證升７９點或逾２個半巴仙，收報３１７０點。深證收１０２６７

點，升３６０點或逾３個半巴仙。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）生性跳高逾１巴仙，報６４﹒７５銀。生發發

（００３８８）鏟高近１個半巴仙，報２７７﹒６銀。ＱＱ（００７００）亦有力撐起逾１巴仙

，報３６５銀。中移動（００９４１）軟腳蟹跣低逾２巴仙，創逾兩個月低位，收報

７８﹒１銀，係表現最差藍戰士。ＡＩＡ（０１２９９）個勢唔曳升逾１巴仙，報７９﹒１銀。

而中銀香江就踢高逾６個巴仙，報３４﹒６銀，係表現最好藍戰士。



＊減稅率提攜內房佬上位，樓價升幅擴地產佬落獲＊



早前全國「兩會」宣布，房地產業佬可以減稅１巴仙至９巴仙，政策今日起生效，刺激內房

股急飆。藍戰士潤地（０１１０９）飆逾２巴仙，報３６銀。保利置業（００１１９）績後獲瑞

信調高評級至跑贏大市，今漲逾１１巴仙，報３﹒４銀。獲大摩升一成二目標價嘅萬科

（０２２０２）揚近６巴仙，報３４﹒９銀。但舊年純利大跌六成嘅ＳＯＨＯ神州

（００４１０）就急挫近９巴仙，報３﹒０１銀。金茂（００８１７）走高逾５巴仙，報５﹒３

９銀。融創（０１９１８）漲逾２巴仙，報４０銀，創近１年半新高。中海外（００６８８）急

升近４巴仙，報３０﹒９５銀。

差餉物業估價署上星期五公布最新數據，二月全港私樓售價指數係３６５﹒２點，按月升１

﹒３３巴仙，係過去８個月以來最大升幅。本地地產佬今日全線造好，新世界（０００１７）飆

逾５巴仙，報１３﹒７銀，創近１１年高。恆地（０００１２）破頂見５０﹒５銀，收市只微升

亳半子報５０﹒０５銀。新地（０００１６）亦破頂，收升近５巴仙報１４１﹒４銀。



＊賭佬隨市揚永利馬交強，吉利設合資缸友笑瞇瞇＊



濠江博監局數據顯示，馬交今年首季博彩毛收入７６２億馬交幣，按年走低半巴仙；而單計

三月份，博彩毛收入２５８馬交幣，同比軟０﹒４巴仙，跌幅比「孖屐」預期嘅３巴仙為好。賭

佬今日當然隨「孖屐」走高，銀娛彈高近６巴仙，報５６﹒６５銀；新濠（００２００）跟升近

３巴仙，報１８﹒９２銀；澳博（００８８０）同金沙齊齊揚約半成，分別報９﹒４１銀及

４１﹒４５銀。永利馬交（０１１２８）急升７巴仙，報１９﹒８銀。美高梅（０２２８２）漲

３巴仙，報１６﹒９２銀。

砵砵車今日「開行Ｔｕｒｂｏ」，吉利「阿媽」浙江吉利日前公布，自從上年年頭，入股德

國戴姆勒（Ｄａｉｍｌｅｒ）之後，第一次合作生產砵砵車，雙方組建合資公司，各持一半股權

，喺全球共同發展「ｓｍａｒｔ」品牌，吉利全日受捧，全日升近４巴仙，報１５﹒５６銀。東

風（００４８９）跳高近３巴仙，報８﹒０６銀。華晨（０１１１４）升近２巴仙，報７﹒９銀

。比亞迪（０１２１１）揚２巴仙，報４８﹒４銀。長汽（０２３３３）跟升１巴仙，報

５﹒９５銀。



＊內銀齊造好股價飛高高，陸金所拎牌平保升穿界＊



沉寂已久嘅內銀係公布業績之後，股價終於有返上升動力，中國人民大學重陽金融研究院高

級研究員董希淼認為，四大行係業績後都搵自己特色，其中建行（００９３９）重提出住房租賃

德相關戰略，係銀行創新探索嘅代表。聽到有人讚，內銀佬股價都飛高高，建行升近３巴仙，報

６﹒９銀。農行（０１２８８）升逾２巴仙，報３﹒７１銀。工行（０１３９８）抽高近３巴仙

，報５﹒９１銀。招行（０３９６８）踢高近２巴仙，報３８﹒９銀。中行（０３９８８）飛起

近４巴仙，報３﹒６９銀。

神州Ａ場今日區塊鏈都大暴走，因為國家網信辦發布第一批１９７個境內區塊鏈信息服務備

案編號，意味獲得編號嘅人，營運有關區塊鏈業務都係合法項目，其中平保（０２３１８）旗下

陸金鎖拎到兩個備案編號，刺激平保股價曾升至９０銀關口，收市升逾２巴仙，收報穩守９０銀

。國壽（０２６２８）升近逾１巴仙，報２１﹒４銀。中國太平（００９６６）升近１巴仙，報

２３﹒６銀。新保（０１３３６）飛起２巴仙，報４０﹒８銀。請請！



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