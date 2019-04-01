  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/04/2019 16:11

Ａ股急漲，港股全日升５１０點，收報２９５６２點，創逾９個月高


　　《經濟通通訊社１日專訊》中國財新製造業ＰＭＩ意外重返５０枯榮線之上，帶動Ａ股表現
造好，港股上午曾最多一度升５６１點，高見２９６１２點，創九個月高位。午後澳門公布３月
份博彩收入，跌幅較市場預期少，刺激濠賭股午後接力撐市，最終恆生指數收報２９５６２點，
升５１０點或升１﹒７６％，連升五日累漲１０３８點或３﹒６％。主板成交１２８６﹒０４億
元，升５﹒２％。國企指數收報１１５５７點，升１７８點或１﹒５６％。
　　Ａ股表現造好，上證收報３１７０點，升７９點或２﹒５８％。深証重返萬點關口，
１０２６７點，升３６０點或３﹒６４％。兩市成交達到１０４４０億人民幣，是今年內第九度
成交突破萬億大關，較上日（３月２９日）成交大增超過２０００億元。
　　重磅股方面，匯控（００００５）漲１﹒３３％，報６４﹒７５元；港交所（００３８８）
揚１﹒４６％，報２７７﹒６元；騰訊（００７００）升１﹒１１％，報３６５元；中移動
（００９４１）跌２﹒３８％，報７８﹒１元，為跌幅最大藍籌；友邦（０１２９９）升
１﹒２２％，報７９﹒１元。

＊新地恆地破頂，賭收跌幅較預期少刺激濠賭＊

　　本地地產股今日走勢向好，早前差餉物業估價署預測，本港２０１９年和２０２０年私人住
宅單位落成量預計分別為２０４２０個和２０１８０個，較去年同期分別減少２﹒６％和
３﹒８％。新地（０００１６）高見１４１﹒７元破頂，升４﹒９７％，報１４１﹒４元；恆地
（０００１２）升０﹒３％，報５０﹒０５元，盤中高見５０﹒５元，創上市新高；新世界
（０００１７）升５﹒２２％，報１３﹒７元，以全日最高位收市兼創逾１１年高；恆隆地產
（００１０１）升３﹒９７％，報１９﹒９２元；長實（０１１１３）升２﹒９４％，報
７１﹒８５元。
　　據澳門博監局數據顯示，澳門今年首季博彩毛收入７６２億澳門元，按年下跌０﹒５％。單
計三月份，博彩毛收入２５８澳門元，同比下跌０﹒４％，預期為下跌３％。濠賭股再次受追捧
，銀娛（０００２７）升５﹒９９％，報５６﹒６５元；澳博（００８８０）漲５﹒０２％，報
９﹒４１元；永利（０１１２８）走高７﹒０３％，報１９﹒８元；金沙（０１９２８）揚
５﹒０７％，報４１﹒４５元；美高梅（０２２８２）漲３﹒０５％，報１６﹒９２元。
　　平保（０２３１８）旗下陸金所拿到２個區塊鏈信息服務備案編號，刺激股價重返９０元大
關，收市升２﹒３９％，報９０元，為全日最高位兼創逾一年高；國壽（０２６２８）升
１﹒４２％，報２１﹒４元；太保（０２６０１）急漲４﹒３８％，報３２﹒１５元；太平
（００９６６）升０﹒８５％，報２３﹒６元；財險（０２３２８）跌１﹒３５％，報８﹒８元

　
＊內銀績後走高，內房受減稅影響而股價造好＊

　　內銀股公布業績後股價造好，四大行純利增長約４％，而且不良貸款率下降。有分析認為，
建行（００９３９）明確提出「住房租賃，金融科技，普惠金融」三大戰略，成為各家銀行創新
探索的代表，建行股價今日再漲２﹒５３％，報６﹒９元；農行（０１２８８）揚２﹒４９％，
報３﹒７１元；中行（０３９８８）走高３﹒６５％，報３﹒６９元；交行（０３３２８）升
１﹒２４％，報６﹒５１元；招行（０３９６８）升１﹒９７％，報３８﹒９元。
　　中銀（０２３８８）去年多賺近３％勝市場預期，績後獲中金調升目標價１６﹒２％至５０
元，全日飆６﹒４６％，報３４﹒６元，為升幅最大藍籌。渣打（０２８８８）漲１﹒８１％，
　　內地降稅於今日生效，市場預料郵政業、建築業、房地產業、基礎電信服務和農產品等行業
將會受惠，其中現行的１０％的稅率降至９％，內房股表現造好，中海外（００６８８）走高
３﹒８６％，報３０﹒９５元，盤中高見３１元，創逾一年高；融創（０１９１８）漲
２﹒３％，報４０元；潤地（０１１０９）揚２﹒２７％，報３６元；碧桂園（０２００７）升
１﹒６３％，報１２﹒４６元；恆大（０３３３３）逆市軟０﹒７７％，報２５﹒９元。萬科
（０２２０２）走高５﹒７６％，報３４﹒９元，為升幅最大國指成份股。
　　楓葉教育（０１３１７）最新公布，截至上月底楓葉學校入讀學生總數為４﹒１４萬名學生
，入讀學生人數較去年同期增加３８％，及較２０１８年１０月１５日增加１３﹒２％，數據刺
激股價造好，楓葉教育升３﹒１７％，報３﹒９元；中教控股（００８３９）跌０﹒８４％，報
１１﹒８４元；成實外教育（０１５６５）跌３﹒０２％，報３﹒５３元；新東方在線
（０１７９７）升９﹒０７％，報１１﹒０６元；宇華教育（０６１６９）升２﹒１７％，報
３﹒２９元。（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道01/04/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：上破三萬視乎經濟配合
FOCUS01/04/2019
【FOCUS】脫歐「肥皂劇」攤牌 下季主角將換人?
興證快訊01/04/2019
自願醫保
國際動態01/04/2019
朱克伯格：規管網絡 政府應更積極
生財有道29/03/2019
【放榜懶人包】本周重點藍籌股業績／焦點／投資評級 一表盡掌握
生財有道29/03/2019
【嚟緊炒D乜】首辦分析員會議大行評價可提升 中海物業上望4元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金