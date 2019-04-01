Ａ股急漲，港股全日升５１０點，收報２９５６２點，創逾９個月高



《經濟通通訊社１日專訊》中國財新製造業ＰＭＩ意外重返５０枯榮線之上，帶動Ａ股表現

造好，港股上午曾最多一度升５６１點，高見２９６１２點，創九個月高位。午後澳門公布３月

份博彩收入，跌幅較市場預期少，刺激濠賭股午後接力撐市，最終恆生指數收報２９５６２點，

升５１０點或升１﹒７６％，連升五日累漲１０３８點或３﹒６％。主板成交１２８６﹒０４億

元，升５﹒２％。國企指數收報１１５５７點，升１７８點或１﹒５６％。

Ａ股表現造好，上證收報３１７０點，升７９點或２﹒５８％。深証重返萬點關口，

１０２６７點，升３６０點或３﹒６４％。兩市成交達到１０４４０億人民幣，是今年內第九度

成交突破萬億大關，較上日（３月２９日）成交大增超過２０００億元。

重磅股方面，匯控（００００５）漲１﹒３３％，報６４﹒７５元；港交所（００３８８）

揚１﹒４６％，報２７７﹒６元；騰訊（００７００）升１﹒１１％，報３６５元；中移動

（００９４１）跌２﹒３８％，報７８﹒１元，為跌幅最大藍籌；友邦（０１２９９）升

１﹒２２％，報７９﹒１元。



＊新地恆地破頂，賭收跌幅較預期少刺激濠賭＊



本地地產股今日走勢向好，早前差餉物業估價署預測，本港２０１９年和２０２０年私人住

宅單位落成量預計分別為２０４２０個和２０１８０個，較去年同期分別減少２﹒６％和

３﹒８％。新地（０００１６）高見１４１﹒７元破頂，升４﹒９７％，報１４１﹒４元；恆地

（０００１２）升０﹒３％，報５０﹒０５元，盤中高見５０﹒５元，創上市新高；新世界

（０００１７）升５﹒２２％，報１３﹒７元，以全日最高位收市兼創逾１１年高；恆隆地產

（００１０１）升３﹒９７％，報１９﹒９２元；長實（０１１１３）升２﹒９４％，報

７１﹒８５元。

據澳門博監局數據顯示，澳門今年首季博彩毛收入７６２億澳門元，按年下跌０﹒５％。單

計三月份，博彩毛收入２５８澳門元，同比下跌０﹒４％，預期為下跌３％。濠賭股再次受追捧

，銀娛（０００２７）升５﹒９９％，報５６﹒６５元；澳博（００８８０）漲５﹒０２％，報

９﹒４１元；永利（０１１２８）走高７﹒０３％，報１９﹒８元；金沙（０１９２８）揚

５﹒０７％，報４１﹒４５元；美高梅（０２２８２）漲３﹒０５％，報１６﹒９２元。

平保（０２３１８）旗下陸金所拿到２個區塊鏈信息服務備案編號，刺激股價重返９０元大

關，收市升２﹒３９％，報９０元，為全日最高位兼創逾一年高；國壽（０２６２８）升

１﹒４２％，報２１﹒４元；太保（０２６０１）急漲４﹒３８％，報３２﹒１５元；太平

（００９６６）升０﹒８５％，報２３﹒６元；財險（０２３２８）跌１﹒３５％，報８﹒８元

。



＊內銀績後走高，內房受減稅影響而股價造好＊



內銀股公布業績後股價造好，四大行純利增長約４％，而且不良貸款率下降。有分析認為，

建行（００９３９）明確提出「住房租賃，金融科技，普惠金融」三大戰略，成為各家銀行創新

探索的代表，建行股價今日再漲２﹒５３％，報６﹒９元；農行（０１２８８）揚２﹒４９％，

報３﹒７１元；中行（０３９８８）走高３﹒６５％，報３﹒６９元；交行（０３３２８）升

１﹒２４％，報６﹒５１元；招行（０３９６８）升１﹒９７％，報３８﹒９元。

中銀（０２３８８）去年多賺近３％勝市場預期，績後獲中金調升目標價１６﹒２％至５０

元，全日飆６﹒４６％，報３４﹒６元，為升幅最大藍籌。渣打（０２８８８）漲１﹒８１％，

內地降稅於今日生效，市場預料郵政業、建築業、房地產業、基礎電信服務和農產品等行業

將會受惠，其中現行的１０％的稅率降至９％，內房股表現造好，中海外（００６８８）走高

３﹒８６％，報３０﹒９５元，盤中高見３１元，創逾一年高；融創（０１９１８）漲

２﹒３％，報４０元；潤地（０１１０９）揚２﹒２７％，報３６元；碧桂園（０２００７）升

１﹒６３％，報１２﹒４６元；恆大（０３３３３）逆市軟０﹒７７％，報２５﹒９元。萬科

（０２２０２）走高５﹒７６％，報３４﹒９元，為升幅最大國指成份股。

楓葉教育（０１３１７）最新公布，截至上月底楓葉學校入讀學生總數為４﹒１４萬名學生

，入讀學生人數較去年同期增加３８％，及較２０１８年１０月１５日增加１３﹒２％，數據刺

激股價造好，楓葉教育升３﹒１７％，報３﹒９元；中教控股（００８３９）跌０﹒８４％，報

１１﹒８４元；成實外教育（０１５６５）跌３﹒０２％，報３﹒５３元；新東方在線

（０１７９７）升９﹒０７％，報１１﹒０６元；宇華教育（０６１６９）升２﹒１７％，報

３﹒２９元。（ｕｌ）

