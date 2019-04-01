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即市新聞

01/04/2019 11:46

【空置稅】自由黨：若政府強硬推行，亦應以取得滿意紙起為計

　　《經濟通通訊社１日專訊》遞交空置稅條例草案至立法會房屋事務委員會。自由黨在會前舉
行記者會，重申反對政府推行空置稅，但倘若政府強硬推行，他們會提出修訂，建議將獲入伙紙
一年後仍空置的一手樓徵稅，改為獲滿意紙後才開始計算徵稅，以及豪宅單位應獲豁免。
　　自由黨發展及建造業關注組召集人趙式浩表示，出徵空置稅對市民和社會大環境都會有影響
。他指，有不少市民以為單位收到入伙紙就等同可以入伙，但其實只是代表已符合建築物條例，
但很多單位取得入伙紙時仍未完成建築。他認為應以單位取得滿意紙、即已符合地政總署的要求
後才開始計算。
　　趙式浩又指，政府常說香港有９０００個空置一手單位，但當中有不少都只是取得入伙紙，
仍未合適居住。又指政府的原意是希望有更多上車盤可推出市面，認為與豪宅單位無關。
　　自由黨立法會議員易志明表示，多數單位在取得入伙紙後，需要６至９個月時間才會取得滿
意紙，等同新盤在推出３至６個月左右政府就要徵稅。他又指出，政府的方案並非徵收兩倍差餉
，而是以單位租價兩倍徵收，增幅可達４０倍。
　　易志明指，豪宅與上車盤不同，並非以賣樓花的方式出售。他憂慮日後發展商會將空置稅的
成本轉嫁至建築成本，令樓價上升，又會以低地價投地而導致流標，促政府思考是否應以分層次
的方式處理空置稅。（ｃｗ）

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