《經濟通通訊社１日專訊》政府擬於本月３日向立法會提交《逃犯條例》修訂議案。華人置
業（００１２７）前主席劉鑾雄透過律師行發聲明，表示今天已就政府建議的《逃犯條例》修訂
，向高等法院申請司法覆核許可。
劉鑾雄及南華前足主羅傑承２０１４年因行賄澳門前運輸工務司司長歐文龍及清洗黑錢罪成
，於澳門法院被判入獄５年零３個月。由於港、澳並無簽訂移交協議，因此兩人未有服刑；一旦
修例獲通過，兩人或會按單次個案式移交安排被澳方申請移交至澳門服刑。（ｆｗ）（ｚｚ）
01/04/2019 12:57
【移交逃犯】華置前主席劉鑾雄就政府修例修訂入稟高院申司法覆核
《經濟通通訊社１日專訊》政府擬於本月３日向立法會提交《逃犯條例》修訂議案。華人置
業（００１２７）前主席劉鑾雄透過律師行發聲明，表示今天已就政府建議的《逃犯條例》修訂
，向高等法院申請司法覆核許可。
劉鑾雄及南華前足主羅傑承２０１４年因行賄澳門前運輸工務司司長歐文龍及清洗黑錢罪成
，於澳門法院被判入獄５年零３個月。由於港、澳並無簽訂移交協議，因此兩人未有服刑；一旦
修例獲通過，兩人或會按單次個案式移交安排被澳方申請移交至澳門服刑。（ｆｗ）（ｚｚ）
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