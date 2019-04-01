  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/04/2019 15:44

【空置稅】公民黨促以累進方式徵收，陳帆：日後再說

　　《經濟通通訊社１日專訊》政府在立法會房屋事務委員會會議上，向委員會簡介修訂《差餉
條例》的立法建議，藉以向空置的一手私人住宅單位徵收「額外差餉」。
　　運輸及房屋局局長陳帆表示，建議是為解決房屋供求失衡，以及看到一手樓貨尾數量持續上
升，希望措施可促使一手樓單位盡早推出市場，而非遏抑樓價，亦非要與發展商處於對立的位置

　　公民黨議員郭榮鏗問及，政府會否研究以累進的方式徵收空置稅。陳帆指，由於在執法和搜
證上有困難，又認為現時的措施已經很有阻嚇力，至於日後是否有需要推行就「日後再說」。
　　民主黨鄺俊宇則憂慮，發展商不能以出租給有聯繫的公司而逃避稅項，但如果兩間無關連的
公司互租物業，就可以避過空置稅。陳帆表示，措施中所指的有聯繫的公司是以《公司條例》作
參考，當中對於控股公司和子公司已有定義。
　　民建聯劉國勳就指，原則上支持政府的建議，但認為政府不一定需要一刀切，可對準上車盤
而徵收「額外差餉」。陳帆回應指，不排除市民日後會「以樓換樓」，而且難以定義何謂是大單
位。
　　自由黨邵家輝強調，香港的空置率與世界其他知名城市相若，而現時即使單位取得入伙紙，
亦不等於已經裝修好，很多時都只是「清水樓」，未能即時入住，認為真正要解決問題是要有土
地。（ｃｗ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS01/04/2019
【FOCUS】脫歐「肥皂劇」攤牌 下季主角將換人?
興證快訊01/04/2019
自願醫保
國際動態01/04/2019
朱克伯格：規管網絡 政府應更積極
生財有道29/03/2019
【放榜懶人包】本周重點藍籌股業績／焦點／投資評級 一表盡掌握
生財有道29/03/2019
【嚟緊炒D乜】首辦分析員會議大行評價可提升 中海物業上望4元
生財有道29/03/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：蒙牛於30元遇重大阻力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金