【空置稅】公民黨促以累進方式徵收，陳帆：日後再說

《經濟通通訊社１日專訊》政府在立法會房屋事務委員會會議上，向委員會簡介修訂《差餉

條例》的立法建議，藉以向空置的一手私人住宅單位徵收「額外差餉」。

運輸及房屋局局長陳帆表示，建議是為解決房屋供求失衡，以及看到一手樓貨尾數量持續上

升，希望措施可促使一手樓單位盡早推出市場，而非遏抑樓價，亦非要與發展商處於對立的位置

。

公民黨議員郭榮鏗問及，政府會否研究以累進的方式徵收空置稅。陳帆指，由於在執法和搜

證上有困難，又認為現時的措施已經很有阻嚇力，至於日後是否有需要推行就「日後再說」。

民主黨鄺俊宇則憂慮，發展商不能以出租給有聯繫的公司而逃避稅項，但如果兩間無關連的

公司互租物業，就可以避過空置稅。陳帆表示，措施中所指的有聯繫的公司是以《公司條例》作

參考，當中對於控股公司和子公司已有定義。

民建聯劉國勳就指，原則上支持政府的建議，但認為政府不一定需要一刀切，可對準上車盤

而徵收「額外差餉」。陳帆回應指，不排除市民日後會「以樓換樓」，而且難以定義何謂是大單

位。

自由黨邵家輝強調，香港的空置率與世界其他知名城市相若，而現時即使單位取得入伙紙，

亦不等於已經裝修好，很多時都只是「清水樓」，未能即時入住，認為真正要解決問題是要有土

地。（ｃｗ）

