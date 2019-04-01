《鍾之日記》ＰＭＩ亮眼，魚缸迎牛市

《鍾之日記》４月１日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：漲。



經濟先行指標顯示中國製造業在３月回暖，無論是周日公布的官方製造業採購經理人指數（

ＰＭＩ）還是今早公布的財新中國３月製造業ＰＭＩ均好於市場預期。

國家統計局公布，３月中國製造業ＰＭＩ升至５０﹒５％，好過市場預期的４９﹒５％，不

但重上榮枯線以上，更創下去年９月以來的半年高，較上月上升１﹒３個百分點，創２０１２年

以來最大月環比漲幅。

３月財新中國製造業ＰＭＩ為５０﹒８％，好過市場預期的４８﹒５％，是四個月來首次處

於擴張區間。

分析指，如果這種勢頭持續，表明製造業正在復甦，從而緩解對中國經濟減速的擔憂。不過

亦有觀點對此持謹慎態度，認為３月ＰＭＩ的大幅改善主要受春節後復工等季節性因素影響。



＊恆指一度創九個月高位＊



內地數據超預期地好，加上中美兩國均稱上周五北京結束的貿易談判中取得了進展，中方更

稱繼續為雙方經貿磋商創造良好氛圍，決定從４月１日起，對原產於美國的汽車及零部件繼續暫

停加徵關稅。

香江魚缸受利好帶動，恆指最多一度升５６１點，高見２９６１２點，創九個月高位。午後

澳門公布３月份博彩收入，跌幅較市場預期少，刺激濠賭股午後接力撐市，最終恆指收升５１０

點或升１﹒７６％，報２９５６２點，正式進入牛市。恆指上一季度表現為近十年來最佳，目前

較去年１０月的低點已累計上漲了２０％。

主板成交１２８６﹒０４億元，升５﹒２％。

重磅股方面，匯控（００００５）漲１﹒３３％，港交所（００３８８）揚１﹒４６％，騰

訊（００７００）升１﹒１１％；中移動（００９４１）跌２﹒３８％，為跌幅最大藍籌。



＊Ａ場十個月高，成交再破萬億＊



經濟數據亮眼，滬深股市衝高，滬綜指開市先收復三千一關，其後進一步上爬，全日收漲

２﹒５８％，報３１７０﹒３６點，刷新十個月新高；深成指大漲３﹒６４％，自去年６月以來

首次重返萬點大關之上；創業板指更飆４﹒１１％。

好消息密集發放，增值稅稅率今日起開始下調、中國暫緩對美國進口汽車加徵關稅，再加上

當局發放首批區塊鏈項目備案名單，刺激全日成交達到１０４４０億元（人民幣．下同），是今

年內第九度成交突破萬億大關。外資繼續增持Ａ股，滬深股通全日錄得約３１億元人民幣淨流入

。



＊黃光裕究竟何時出獄？集團高管口徑一日三變＊



國美集團靈魂人物黃光裕，在２０１０年因非法經營罪、內幕交易罪和單位行賄罪被判處有

期徒刑１４年入獄，近幾年來黃光裕都一直被傳提前出獄，成為炒作國美系屢試不爽的套路，但

最後都不了了之。不過今日午間在國美零售（００４９３）開業績會期間，投資關係總監李虹似

是無心一句提到，黃光裕「將於明年出獄回歸」，比原定２０２１年出獄提早一年，由於李虹透

露消息期間港股正在開市，國美零售一度大漲近２２％，李虹或違反了上市公司的披露原則。

不過，後來有內媒引述李虹消息指，是現場媒體聽錯了，黃光裕會在２０２１年出獄，市場

半信半疑地解讀為李虹當時出現口誤，因此國美零售升幅急速收窄至５﹒５％，報０﹒７７元。

但最離奇的是，在港股收市後，另一家內媒報道指，國美確認黃光裕明年出獄，導致羅生門

。有外界猜測，李虹在收市前收回該則內幕消息，並在收市後重新發布有關黃光裕提前出獄的消

息，以規避上市規則。

另外內地明星國企格力電器（深：０００６５１）今早停牌，稱母企擬籌劃控制權變更，震

驚內地財經界，背後原委眾說紛紜，有傳珠海國資委賣盤董明珠，亦有傳是獲阿里戰略入股，不

過格力盈利規模達到百億級，難以想像國資委會讓外人分一杯羹。有內媒引述投行人士意見指出

，格力電器的公告字面用語是「控制權變更」，而不是「控股股東變更」，有可能珠海國資委只

是換了一個持股平台，或是由其他國資來控股。

家電股普遍造好，海信家電（００９２１）升８﹒７％，ＴＣＬ電子（０１０７０）升４％

，海爾電器（０１１６９）揚２﹒６％。



＊三代核電試行上網電價落地，核電股僅微揚＊



發改委發布關於三代核電首批項目試行上網電價的通知，列明各項目的試行電價，廣東台山

一期核電項目試行價格按照每千瓦時０﹒４３５元執行；浙江三門一期核電項目試行價格按照每

千瓦時０﹒４２０３元執行；山東海陽一期核電項目試行價格按照每千瓦時０﹒４１５１元執行

。試行價格從項目投產之日起至２０２１年底止。有關價格從項目投產之日起至２０２１年底止

。

對於價格是否低於預期，建設浙江三門一期核電項目的中國核電（滬：６０１９８５）回應

指，文件中確定的三代核電機組核准電價，是在企業充分表達合理回報和收益訴求的基礎上，各

方協商的果。

另外生態環境部副部長、國家核安全局局長劉華表示，今年會有核電項目陸續開工建設。中

國現有運行和在建核電機組５６台，機組數量已達到世界第三位。將在確保安全前提下，繼續發

展核電。

官方再倡發展核電，試行電價亦符合業界預期，但消息沒令相關板塊全線大升。東方電氣

（０１０７２）漲５﹒２％；中核國際（０２３０２）升１﹒７％；而中廣核電力

（０１８１６）僅揚０﹒９％；上海電氣（０２７２７）微升０﹒３％；而中國核能

（００６１１）更挫４﹒１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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