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即市新聞

01/04/2019 17:00

《鍾之日記》ＰＭＩ亮眼，魚缸迎牛市

　　《鍾之日記》４月１日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：漲。

　　經濟先行指標顯示中國製造業在３月回暖，無論是周日公布的官方製造業採購經理人指數（
ＰＭＩ）還是今早公布的財新中國３月製造業ＰＭＩ均好於市場預期。
　　國家統計局公布，３月中國製造業ＰＭＩ升至５０﹒５％，好過市場預期的４９﹒５％，不
但重上榮枯線以上，更創下去年９月以來的半年高，較上月上升１﹒３個百分點，創２０１２年
以來最大月環比漲幅。
　　３月財新中國製造業ＰＭＩ為５０﹒８％，好過市場預期的４８﹒５％，是四個月來首次處
於擴張區間。
　　分析指，如果這種勢頭持續，表明製造業正在復甦，從而緩解對中國經濟減速的擔憂。不過
亦有觀點對此持謹慎態度，認為３月ＰＭＩ的大幅改善主要受春節後復工等季節性因素影響。

＊恆指一度創九個月高位＊

　　內地數據超預期地好，加上中美兩國均稱上周五北京結束的貿易談判中取得了進展，中方更
稱繼續為雙方經貿磋商創造良好氛圍，決定從４月１日起，對原產於美國的汽車及零部件繼續暫
停加徵關稅。
　　香江魚缸受利好帶動，恆指最多一度升５６１點，高見２９６１２點，創九個月高位。午後
澳門公布３月份博彩收入，跌幅較市場預期少，刺激濠賭股午後接力撐市，最終恆指收升５１０
點或升１﹒７６％，報２９５６２點，正式進入牛市。恆指上一季度表現為近十年來最佳，目前
較去年１０月的低點已累計上漲了２０％。
　　主板成交１２８６﹒０４億元，升５﹒２％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）漲１﹒３３％，港交所（００３８８）揚１﹒４６％，騰
訊（００７００）升１﹒１１％；中移動（００９４１）跌２﹒３８％，為跌幅最大藍籌。

＊Ａ場十個月高，成交再破萬億＊

　　經濟數據亮眼，滬深股市衝高，滬綜指開市先收復三千一關，其後進一步上爬，全日收漲
２﹒５８％，報３１７０﹒３６點，刷新十個月新高；深成指大漲３﹒６４％，自去年６月以來
首次重返萬點大關之上；創業板指更飆４﹒１１％。
　　好消息密集發放，增值稅稅率今日起開始下調、中國暫緩對美國進口汽車加徵關稅，再加上
當局發放首批區塊鏈項目備案名單，刺激全日成交達到１０４４０億元（人民幣．下同），是今
年內第九度成交突破萬億大關。外資繼續增持Ａ股，滬深股通全日錄得約３１億元人民幣淨流入


＊黃光裕究竟何時出獄？集團高管口徑一日三變＊

　　國美集團靈魂人物黃光裕，在２０１０年因非法經營罪、內幕交易罪和單位行賄罪被判處有
期徒刑１４年入獄，近幾年來黃光裕都一直被傳提前出獄，成為炒作國美系屢試不爽的套路，但
最後都不了了之。不過今日午間在國美零售（００４９３）開業績會期間，投資關係總監李虹似
是無心一句提到，黃光裕「將於明年出獄回歸」，比原定２０２１年出獄提早一年，由於李虹透
露消息期間港股正在開市，國美零售一度大漲近２２％，李虹或違反了上市公司的披露原則。
　　不過，後來有內媒引述李虹消息指，是現場媒體聽錯了，黃光裕會在２０２１年出獄，市場
半信半疑地解讀為李虹當時出現口誤，因此國美零售升幅急速收窄至５﹒５％，報０﹒７７元。
　　但最離奇的是，在港股收市後，另一家內媒報道指，國美確認黃光裕明年出獄，導致羅生門
。有外界猜測，李虹在收市前收回該則內幕消息，並在收市後重新發布有關黃光裕提前出獄的消
息，以規避上市規則。
　　另外內地明星國企格力電器（深：０００６５１）今早停牌，稱母企擬籌劃控制權變更，震
驚內地財經界，背後原委眾說紛紜，有傳珠海國資委賣盤董明珠，亦有傳是獲阿里戰略入股，不
過格力盈利規模達到百億級，難以想像國資委會讓外人分一杯羹。有內媒引述投行人士意見指出
，格力電器的公告字面用語是「控制權變更」，而不是「控股股東變更」，有可能珠海國資委只
是換了一個持股平台，或是由其他國資來控股。
　　家電股普遍造好，海信家電（００９２１）升８﹒７％，ＴＣＬ電子（０１０７０）升４％
，海爾電器（０１１６９）揚２﹒６％。

＊三代核電試行上網電價落地，核電股僅微揚＊

　　發改委發布關於三代核電首批項目試行上網電價的通知，列明各項目的試行電價，廣東台山
一期核電項目試行價格按照每千瓦時０﹒４３５元執行；浙江三門一期核電項目試行價格按照每
千瓦時０﹒４２０３元執行；山東海陽一期核電項目試行價格按照每千瓦時０﹒４１５１元執行
。試行價格從項目投產之日起至２０２１年底止。有關價格從項目投產之日起至２０２１年底止

　　對於價格是否低於預期，建設浙江三門一期核電項目的中國核電（滬：６０１９８５）回應
指，文件中確定的三代核電機組核准電價，是在企業充分表達合理回報和收益訴求的基礎上，各
方協商的果。　　
　　另外生態環境部副部長、國家核安全局局長劉華表示，今年會有核電項目陸續開工建設。中
國現有運行和在建核電機組５６台，機組數量已達到世界第三位。將在確保安全前提下，繼續發
展核電。　
　　官方再倡發展核電，試行電價亦符合業界預期，但消息沒令相關板塊全線大升。東方電氣
（０１０７２）漲５﹒２％；中核國際（０２３０２）升１﹒７％；而中廣核電力
（０１８１６）僅揚０﹒９％；上海電氣（０２７２７）微升０﹒３％；而中國核能
（００６１１）更挫４﹒１％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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