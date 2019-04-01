《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》針對有消息稱「人民銀行決定自２０１９年
４月１日起，下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點」。人民銀行辦公廳官方微博「央行微
播」回應，此為不實消息。
01/04/2019 08:30
【駐京專電】人行澄清：「４月起下調存準率」為不實消息
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》針對有消息稱「人民銀行決定自２０１９年
４月１日起，下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點」。人民銀行辦公廳官方微博「央行微
播」回應，此為不實消息。
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