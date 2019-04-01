【減稅降費】國稅總局：查處第三方借減稅降費巧立名目亂收費行為

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》國家稅務總局發布堅決查處第三方借減稅降

費服務巧立名目亂收費行為的通知。通知稱，要迅速開展專項排查整治，從即日起至５月３１日

，迅速在全國稅務系統開展為期兩個月的第三方借減稅降費服務巧立名目亂收費行為專項排查整

治。

重點排查是否仍存在第三方平台違反自願原則強制納稅人購買增值服務；是否存在服務單位

借銷售稅控專用設備或維護服務之機違規捆綁銷售設備、軟件、其他商品；是否存在第三方利用

壟斷地位亂收費謀取不正當利益等等。

