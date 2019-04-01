【減稅降費】發改委連發通知：降電價、降氣價、降油價

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》國家發改委連發４個通知，內容均涉及降價

，分別為降低一般工商業電價；調整天然氣管道運輸、天然氣基準門站價格價格，全部讓利給用

戶。

內地成品油價格：因增值稅稅率調整而相應下調。發改委在通知中稱，成品油增值稅率由

１６％降低至１３％。據此，國內汽、柴油最高零售價格每噸分別降低２２５元人民幣和２００

元人民幣，自３月３１日２４時起執行。

降低電價：通知要求，電網企業增值稅稅率由１６％調整為１３％後，省級電網企業含稅輸

配電價水平降低的空間全部用於降低一般工商業電價，原則上自２０１９年４月１日起執行。各

省（區、市）價格主管部門要抓緊研究提出電網企業增值稅稅率調整相應降低一般工商業電價的

具體方案，經省級人民政府同意後實施。同時，相應降低各省（區、市）一般工商業輸配電價水

平。

調整天然氣跨省管道運輸價格：根據增值稅稅率調整情況，４月１日起，調整中石油北京天

然氣管道有限公司等１３家跨省管道運輸企業管道運輸價格。通知要求各地盡快調整短途天然氣

管道運輸價格，並切實將增值稅改革的紅利全部讓利於用戶。

調整天然氣基準門站價格：根據增值稅稅率調整情況，４月１日起，調整各省（區、市）天

然氣基準門站價格，要求天然氣生產供應企業在與用戶協商確定具體價格時，要充分考慮增值稅

率降低因素，將增值稅率降低的好處讓利於用戶。

