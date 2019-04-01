【科創板】第四批科創板名單落地，中信証券保薦佔三分之一

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１日上海專電》上交所上周五（２９日）披露第四批科創板

受理的９間企業名單，在這些公司的保薦機構中，中信証券保薦的有３家，中信建投２家，中天

國富、海通證券、申萬宏源、中金公司各一家。

新披露的９家公司為：北京木瓜移動、中微半導體、賽諾醫療、安集微電子、哈爾濱新光光

電、杭州當虹科技、中科星圖、交控科技、深圳傳音控股。

截至目前，上交所共披露２８家科創板受理公司名單。

