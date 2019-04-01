【駐滬專電】外高橋擬１﹒６億人幣參股摩根大通證券中國公司

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１日上海專電》摩根大通上周五（２９日）宣布，已獲中證

監核准，在中國建立一家全新的、由摩根大通控股以及為實際控制人的證券公司 摩根大通證券

（中國）有限公司。

外高橋（滬：６００６４８）公告，公司與Ｊ﹒Ｐ﹒ Ｍｏｒｇａｎ

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ及其他投資方簽署了《合資合

同》及其他交易文件，擬設立摩根大通證券（中國）有限公司，參股證券公司比例為２０％，投

資金額為１﹒６億元人民幣。

