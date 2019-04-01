《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１日上海專電》全球首個行政區域５Ｇ網絡在上海建成並開
始試用。上海市副市長吳清周六（３０日）在上海虹口區撥通了首個５Ｇ手機通話，意味著上海
成為全國首個中國移動５Ｇ試用城市。
目前虹口區已建成５Ｇ基站２２８個，實現千兆固定寬帶網絡和５Ｇ網絡全區覆蓋，成為全
球首個固定寬帶和移動通信網絡雙雙實現千兆覆蓋的地區。在５Ｇ應用場景方面，虹口將聚焦智
慧醫療、智慧教育、智慧樓宇、虹口足球場、智慧社區、無人機巡航、城市安全、城市管理、金
融服務、文創體育等十大領域加大探索創新。
01/04/2019 08:53
【駐滬專電】上海率先啟動５Ｇ試用，撥通首個５Ｇ手機通話
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１日上海專電》全球首個行政區域５Ｇ網絡在上海建成並開
始試用。上海市副市長吳清周六（３０日）在上海虹口區撥通了首個５Ｇ手機通話，意味著上海
成為全國首個中國移動５Ｇ試用城市。
目前虹口區已建成５Ｇ基站２２８個，實現千兆固定寬帶網絡和５Ｇ網絡全區覆蓋，成為全
球首個固定寬帶和移動通信網絡雙雙實現千兆覆蓋的地區。在５Ｇ應用場景方面，虹口將聚焦智
慧醫療、智慧教育、智慧樓宇、虹口足球場、智慧社區、無人機巡航、城市安全、城市管理、金
融服務、文創體育等十大領域加大探索創新。
|國際動態01/04/2019
朱克伯格：規管網絡 政府應更積極
|生財有道29/03/2019
【放榜懶人包】本周重點藍籌股業績／焦點／投資評級 一表盡掌握
|生財有道29/03/2019
【嚟緊炒D乜】首辦分析員會議大行評價可提升 中海物業上望4元
|生財有道29/03/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：蒙牛於30元遇重大阻力
|FOCUS29/03/2019
【FOCUS】政經猛人齊預警 「聰明錢」啟示4月見真章
|生財有道29/03/2019
【自願醫保】住院保險有望規範化 是否轉移須留意保障範圍
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰