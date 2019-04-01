【駐滬專電】上海率先啟動５Ｇ試用，撥通首個５Ｇ手機通話

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１日上海專電》全球首個行政區域５Ｇ網絡在上海建成並開

始試用。上海市副市長吳清周六（３０日）在上海虹口區撥通了首個５Ｇ手機通話，意味著上海

成為全國首個中國移動５Ｇ試用城市。

目前虹口區已建成５Ｇ基站２２８個，實現千兆固定寬帶網絡和５Ｇ網絡全區覆蓋，成為全

球首個固定寬帶和移動通信網絡雙雙實現千兆覆蓋的地區。在５Ｇ應用場景方面，虹口將聚焦智

慧醫療、智慧教育、智慧樓宇、虹口足球場、智慧社區、無人機巡航、城市安全、城市管理、金

融服務、文創體育等十大領域加大探索創新。

