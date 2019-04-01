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即市新聞

01/04/2019 08:33

【聚焦數據】３月官方ＰＭＩ重返榮枯線，升至５０﹒５％好於預期

　　《經濟通通訊社１日專訊》國家統計局公布，３月中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）升至
５０﹒５％，較上月上升１﹒３個百分點，好過市場預期的４９﹒５％，並在連續３個月低於
５０％榮枯線後重回擴張區間，創２０１８年９月以來的半年高。
　　３月綜合ＰＭＩ產出指數為５４，高於上月的５２﹒４，表明企業生產經營活動總體擴張加
快。３月官方非製造業商務活動指數環比升０﹒５個點至５４﹒８。
　　當局認為，春節過後，製造業逐步恢復正常生產，生產指數和新訂單指數均升至６個月高點
，反映隨著國家支持實體經濟發展的簡政減稅降費政策逐步落地，供需兩端有所回暖。另外，新
動能較快增長，消費品行業運行穩定。高技術製造業、裝備製造業和消費品製造業ＰＭＩ分別為
５２﹒０％、５１﹒２％和５１﹒４％，均明顯高於製造業總體。

＊非製造業ＰＭＩ平穩上升＊

　　而３月非製造業商務活動指數為５４﹒８％，比上月上升０﹒５個百分點。從季度運行情況
看，該指數一季度均值為５４﹒６％，高於上年四季度０﹒９個百分點，非製造業總體平穩較快
增長。
　　從行業情況看，鐵路運輸、裝卸搬運及倉儲、郵政、電信、互聯網軟件、銀行、證券和保險
等行業商務活動指數位於５７﹒０％以上的較高景氣區間，業務總量快速增長，經營活動較為活
躍。住宿和房地產等行業商務活動指數低於臨界點，行業景氣度偏弱。
　　製造業及非製造業ＰＭＩ雙雙回升，３月綜合ＰＭＩ產出指數為５４﹒０％，較上月上升
１﹒６個百分點。（ａｃ）

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