【數據解讀】統計局：製造業活動加快內需改善，進出口動力仍不足

《經濟通通訊社１日專訊》內地３月製造業和非製造業ＰＭＩ雙雙回升，３月製造業採購經

理指數（ＰＭＩ）升至５０﹒５％，好過市場預期的４９﹒５％，重回擴張區間，創２０１８年

９月以來的半年高，較上月上升１﹒３個百分點，創２０１２年以來最大月環比漲幅。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河說，春節過後，製造業逐步恢復正常生產，生

產指數和新訂單指數均升至６個月高點，其中生產指數為５２﹒７，高於上月３﹒２個百分點；

新訂單指數為５１﹒６，高於上月１﹒０個百分點，連續兩個月擴張加快。表明隨著國家支援實

體經濟發展的簡政減稅降費政策逐步落地，供需兩端有所回暖。

此外，受到國際原油等大宗商品價格上漲影響，２０１８年第４季快速下行的原材料購進價

格指數和出廠價格指數繼續回升至５個月高點。價格指數上升，讓企業採購意願增強。

不過，３月份新出口訂單指數和進口指數為４７﹒１和４８﹒７，繼續位於景氣擴張線以下

。趙慶河表示，世界經濟成長放緩，進出口動力仍顯不足。新出口訂單指數和進口指數為４７﹒

１和４８﹒７，雖環比有所上升，但繼續位於臨界點以下。

３月非製造業ＰＭＩ為５４﹒８。其中，服務業運行穩定；建築業重回高位景氣區間，建築

業商務活動指數重回高位景氣區間，錄得６１﹒７，上升２﹒５個百分點。（ｃａ）

