《經濟通通訊社１日專訊》３月財新中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）為５０﹒８，好
過市場預期的４８﹒５，較２月升０﹒９個百分點，四個月來首次處於擴張區間，升至２０１８
年７月的水平，顯示中國製造業運行加快。（ｃａ）
01/04/2019 09:52
【聚焦數據】３月財新製造業ＰＭＩ升至５０﹒８八個月高，勝預期
《經濟通通訊社１日專訊》３月財新中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）為５０﹒８，好
過市場預期的４８﹒５，較２月升０﹒９個百分點，四個月來首次處於擴張區間，升至２０１８
年７月的水平，顯示中國製造業運行加快。（ｃａ）
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