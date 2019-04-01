【聚焦數據】３月財新製造業ＰＭＩ升至５０﹒８八個月高，勝預期

《經濟通通訊社１日專訊》３月財新中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）為５０﹒８，好

過市場預期的４８﹒５，較２月升０﹒９個百分點，四個月來首次處於擴張區間，升至２０１８

年７月的水平，顯示中國製造業運行加快。（ｃａ）

