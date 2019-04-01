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01/04/2019 14:12

【數據解讀】交行金研：３月ＰＭＩ季節性回升，生產恢復性加快

　　《經濟通通訊社１日專訊》內地３月官方製造業ＰＭＩ升至５０﹒５，創六個月新高，且遠
高於許多經濟學家的預期。交通銀行金融研究中心發表報告，指３月製造業ＰＭＩ上升的主要原
因是季節性回升。
　　報告指，由於製造業ＰＭＩ回升幅度高於過去６年同期漲幅，表明在宏觀政策逆周期調節下
實體需求有所改善，經濟運行出現一些積極變化。需要注意的是，製造業ＰＭＩ低於過去兩年３
月的水平，當前製造業擴張力度依然偏弱。生產指數是五大分項指數中漲幅最大的一項，表明春
節過後企業集中開工，製造業生產活動明顯加快。新訂單指數為近半年高點，表明市場需求出現
改善。購進價格和出廠價格指數上升，主要生產資料價格上漲的種類增多、漲幅加大，近期
ＰＰＩ可能止跌回升，工業通縮壓力減小。
　　非製造業ＰＭＩ上升的主因是建築業景氣度顯著回升今年３月建築業ＰＭＩ為近５年同期最
高值，表明加大穩投資和基礎設施領域補短板力度對建築業拉動作用較明顯。大規模減稅降費有
助於為製造業減負，提振市場信心，二季度製造業ＰＭＩ有望保持在榮枯線以上。今年大量基建
項目提早開工，推進實施７０個重大工程項目，將提振建築業景氣度，促進非製造業ＰＭＩ處於
較高擴張水平。（ｃａ）

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