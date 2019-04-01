【Ａ股強勢】數據亮眼滬指半日漲２﹒２９％，兩市成交６５００億

《經濟通通訊社１日專訊》內地ＰＭＩ數據亮眼，３月官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）

升至５０﹒５％，好過市場預期的４９﹒５％，不但重回擴張區間，更創下去年９月以來的半年

高，較上月上升１﹒３個百分點，創２０１２年以來最大月環比漲幅。３月財新中國製造業

ＰＭＩ亦升至５０﹒８％，好過市場預期的４８﹒５％，是四個月來首次處於擴張區間。

滬深股市受數據刺激高開，收復三千一關，其後股市進一步上爬，滬綜指升幅半日擴大至２

﹒２９％，報３１６１﹒４９點，刷新十個月新高；深成指大漲３﹒１３％，報

１０２１７﹒０６點，是自去年６月以來首次重返萬點大關之上，創業板指漲３﹒３９％，報

１７２１﹒０３點。

好消息密集發放，增值稅稅率今日起開始下調、中國暫緩對美國進口汽車加徵關稅，再加上

當局發放首批區塊鏈項目備案名單，刺激半日成交達到６５００億元人民幣，較上日（３月２９

日）半日成交大增５６％，全日成交額有望超越萬億。



＊減稅俾個ｌｉｋｅ，煤油鋼股齊造好＊



增值稅率大幅下調，尤其是工業行業下調幅度達到３個百分點，料有效減輕稅負，利好有關

行業。煤炭股方面，山煤國際（滬：６００５４６）、美錦能源（深：０００７２３）漲停，兗

州煤業（滬：６００１８８）升４﹒６％，潞安環能（滬：６０１６９９）升３﹒１％；石油股

方面，中石油（滬：６０１８５７）升０﹒８％，中石化（滬：６０００２８）揚１﹒４％，中

油工程（滬：６００３３９）漲３﹒７％；鋼鐵股方面，大冶特鋼（深：０００７０８）漲

５﹒７％，寶鋼（滬：６０００１９）升３％，鞍鋼股份（深：０００８９８）升２﹒３％。



＊獲發區塊鏈批號，平保升２％＊



國家網信辦發布第一批１９７個境內區塊鏈信息服務備案編號，這意味著獲得備案編號的項

目，已獲國家認可為合法項目。

旗下區塊鏈項目獲得備案的易見股份（滬：６０００９３）直接漲停，恆生電子

（滬：６００５７０）漲６﹒９％，浪潮軟件（滬：６００７５６）升５﹒９％，新華網

（滬：６０３８８８）抽升５﹒１％。

平保（滬：６０１３１８）旗下陸金所拿到２個備案編號，平保Ａ升１﹒７％。（ｅｙ）

