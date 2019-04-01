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即市新聞

01/04/2019 11:35

【Ａ股強勢】數據亮眼滬指半日漲２﹒２９％，兩市成交６５００億

　　《經濟通通訊社１日專訊》內地ＰＭＩ數據亮眼，３月官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）
升至５０﹒５％，好過市場預期的４９﹒５％，不但重回擴張區間，更創下去年９月以來的半年
高，較上月上升１﹒３個百分點，創２０１２年以來最大月環比漲幅。３月財新中國製造業
ＰＭＩ亦升至５０﹒８％，好過市場預期的４８﹒５％，是四個月來首次處於擴張區間。
　　滬深股市受數據刺激高開，收復三千一關，其後股市進一步上爬，滬綜指升幅半日擴大至２
﹒２９％，報３１６１﹒４９點，刷新十個月新高；深成指大漲３﹒１３％，報
１０２１７﹒０６點，是自去年６月以來首次重返萬點大關之上，創業板指漲３﹒３９％，報
１７２１﹒０３點。
　　好消息密集發放，增值稅稅率今日起開始下調、中國暫緩對美國進口汽車加徵關稅，再加上
當局發放首批區塊鏈項目備案名單，刺激半日成交達到６５００億元人民幣，較上日（３月２９
日）半日成交大增５６％，全日成交額有望超越萬億。

＊減稅俾個ｌｉｋｅ，煤油鋼股齊造好＊

　　增值稅率大幅下調，尤其是工業行業下調幅度達到３個百分點，料有效減輕稅負，利好有關
行業。煤炭股方面，山煤國際（滬：６００５４６）、美錦能源（深：０００７２３）漲停，兗
州煤業（滬：６００１８８）升４﹒６％，潞安環能（滬：６０１６９９）升３﹒１％；石油股
方面，中石油（滬：６０１８５７）升０﹒８％，中石化（滬：６０００２８）揚１﹒４％，中
油工程（滬：６００３３９）漲３﹒７％；鋼鐵股方面，大冶特鋼（深：０００７０８）漲
５﹒７％，寶鋼（滬：６０００１９）升３％，鞍鋼股份（深：０００８９８）升２﹒３％。
　　
＊獲發區塊鏈批號，平保升２％＊

　　國家網信辦發布第一批１９７個境內區塊鏈信息服務備案編號，這意味著獲得備案編號的項
目，已獲國家認可為合法項目。
　　旗下區塊鏈項目獲得備案的易見股份（滬：６０００９３）直接漲停，恆生電子
（滬：６００５７０）漲６﹒９％，浪潮軟件（滬：６００７５６）升５﹒９％，新華網
（滬：６０３８８８）抽升５﹒１％。
　　平保（滬：６０１３１８）旗下陸金所拿到２個備案編號，平保Ａ升１﹒７％。（ｅｙ）

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