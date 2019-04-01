【Ａ股強勢】滬綜指午後升幅擴至２﹒６％，深成指升３﹒６６％

《經濟通通訊社１日專訊》內地ＰＭＩ數據好過市場預期，加上受惠於增值稅稅率今日起開

始下調，滬深股市場今早交投氣氛熾熱，船舶、農牧、科技、有色金屬等板塊漲幅居前。

Ａ場午後升幅再進一步擴大，滬綜指急漲２﹒６％，報３１７０﹒９９點，滬深３００指數

升２﹒７％，深成指更急升３﹒６６％，創業板指更漲４﹒２６％。上海Ｂ股升２﹒２９％，深

圳Ｂ股升２﹒０１％。（ａｃ）

