《經濟通通訊社１日專訊》內地ＰＭＩ數據好過市場預期，加上受惠於增值稅稅率今日起開
始下調，滬深股市場今早交投氣氛熾熱，船舶、農牧、科技、有色金屬等板塊漲幅居前。
Ａ場午後升幅再進一步擴大，滬綜指急漲２﹒６％，報３１７０﹒９９點，滬深３００指數
升２﹒７％，深成指更急升３﹒６６％，創業板指更漲４﹒２６％。上海Ｂ股升２﹒２９％，深
圳Ｂ股升２﹒０１％。（ａｃ）
01/04/2019 13:36
【Ａ股強勢】滬綜指午後升幅擴至２﹒６％，深成指升３﹒６６％
《經濟通通訊社１日專訊》內地ＰＭＩ數據好過市場預期，加上受惠於增值稅稅率今日起開
始下調，滬深股市場今早交投氣氛熾熱，船舶、農牧、科技、有色金屬等板塊漲幅居前。
Ａ場午後升幅再進一步擴大，滬綜指急漲２﹒６％，報３１７０﹒９９點，滬深３００指數
升２﹒７％，深成指更急升３﹒６６％，創業板指更漲４﹒２６％。上海Ｂ股升２﹒２９％，深
圳Ｂ股升２﹒０１％。（ａｃ）
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