【Ａ股強勢】滬指收漲２﹒６％創業板大漲４％，兩市成交破萬億

《經濟通通訊社１日專訊》最新經濟數據亮眼，無論是官方還是財新的３月製造業ＰＭＩ數

據都超乎預期得站在榮枯線以上，其中官方製造業ＰＭＩ為５０﹒５％，創下去年９月以來的半

年高，環比漲幅亦是自２０１２年以來最高。

滬深股市受數據刺激高開，滬綜指先收復三千一關，其後進一步上爬，午後升勢再稍微擴大

，最後全日漲２﹒５８％，報３１７０﹒３６點，刷新十個月新高；深成指大漲３﹒６４％，報

１０２６７﹒７點，是自去年６月以來首次重返萬點大關之上；創業板指更飆４﹒１１％，報

２１０５﹒１１點。

好消息密集發放，增值稅稅率今日起開始下調、中國暫緩對美國進口汽車加徵關稅，再加上

當局發放首批區塊鏈項目備案名單，刺激全日成交達到１０４４０億元（人民幣．下同），是今

年內第九度成交突破萬億大關，較上日（３月２９日）成交大增超過２０００億元。



＊國美高管擺烏龍，同系拋高高等跌＊



地產板塊今日大升，萬科Ａ（深：０００００２）收市升４﹒４％，綠地控股

（滬：６００６０６）升４﹒６％，保利地產（滬：６０００４８）升３％，華夏幸福

（滬：６００３４０）升３﹒６％。深圳樓市成交迎來小陽春，據Ｑ房網數據顯示，深圳住宅成

交量連續５周環比上升，有內媒引述深圳一名房產中介指，其所在門店業績排名第一的銷售人員

３月銷售佣金入帳超過１３萬元。

國美零售（００４９３）投資關係總監李虹今日在香港表示，黃光裕將於明年出獄回歸，但

李虹很快便向媒體更正，黄光裕維持原有２０２１年出獄，沒有任何變化。滬深國美系股份股價

未來得及消化澄清消息，國美通訊（滬：６００８９８）、山東金泰（滬：６００３８５）漲停

，中關村（深：０００９３１）升９％，市場擔心明日該等股份集體急跌。



＊格力控股權生變？背後原因眾說紛紜＊



國家網信辦發布第一批區塊鏈信息服務備案編號，有份獲得備案編號的易見股份

（滬：６０００９３）及恆生電子（滬：６００５７０）漲停，浪潮軟件（滬：６００７５６）

升７﹒９％，平保（滬：６０１３１８）旗下陸金所拿到２個備案編號，平保Ａ升２％。

內地明星國企格力電器（深：０００６５１）今早停牌，稱母企擬籌劃控制權變更，震驚內

地財經界，背後原委眾說紛紜，有傳珠海國資委賣盤董明珠，亦有傳是獲阿里戰略入股，不過格

力盈利規模達到百億級，難以想像國資委會讓外人分一杯羹。有內媒引述投行人士意見指出，格

力電器的公告字面用語是「控制權變更」，而不是「控股股東變更」，有可能珠海國資委只是換

了一個持股平台，或是由其他國資來控股。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９７３﹒９３ ＋２﹒６２



上證綜合指數 ３１７０﹒３６ ＋２﹒５８ ４８００﹒８６

深證綜合指數 １７５５﹒６７ ＋３﹒５７ ５６３８﹒９６



上證Ｂ股指數 ３１３﹒８２ ＋２﹒２９ ５﹒７４

深證Ｂ股指數 １０５７﹒２２ ＋２﹒０６ ２﹒２５



上證１８０指數 ８７３４﹒３１ ＋２﹒３５

上證３８０指數 ５２２７﹒９１ ＋３﹒４７



深證成份指數 １０２６７﹒７０ ＋３﹒６４

中小創新指數 ２１０５﹒１１ ＋４﹒１１

深圳創業板指數 １７６０﹒８９ ＋３﹒９８

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